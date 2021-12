Voormalig zwemkampioen Yannick Agnel beschuldigd van verkrachting 15-jarige

Het verzoek om voorlopige hechtenis van het openbaar ministerie en de onderzoeksrechter werden niet gevolgd door de rechter, zei de openbare aanklager van Mulhouse, Edwige Roux-Morizot.

De Fransman van 29 jaar werd donderdagvoormiddag opgepakt in Parijs. De feiten dateren van rond 2016, zegt dezelfde bron. Afgelopen zomer zou er een klacht ingediend zijn.

Agnel, die tweemaal goud won op de Olympische Spelen, was sinds 2014 actief in zwembclub Mulhouse Olympique Natation. Hij verliet de club in de zomer van 2016, na de Olympische Spelen van Rio. Zijn twee gouden olympische medailles behaalde Agnel in Londen in 2012.

Na zijn sportloopbaan legde Agnel zich toe op de e-sports. Ook is hij regelmatig te gast in de media.