Voormalig Waals minister Paul Furlan (PS) op 60-jarige leeftijd overleden aan kanker

Furlan begon zijn politieke carrière in 1994 in de gemeenteraad van Thuin. Vijf jaar later werd hij verkozen in het Waals Parlement en nog een jaar later als burgemeester van Thuin. Vanaf de jaren 2000 raakte hij bekend als een van de boegbeelden van het socialisme in Wallonië.

Na een korte tussenstop in 2006 als voorzitter van de UVCW, de Waalse tegenhanger van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, werd hij in 2009 minister van Lokale Besturen en Steden in de Waalse regering Rudy Demotte II. Ook na de verkiezingen van 2014 kreeg hij die ministerportefeuille, met toevoeging van de bevoegdheden Energie en Huisvesting. Hij werd destijds, samen met huidig voorzitter Paul Magnette, naar voren geschoven als een van de gezichten van de partijvernieuwing binnen de PS.

In 2017 moest hij zelf opstappen door het Publifin-schandaal. Verschillende leden van de Luikse intercommunale Publifin bleken jarenlang geld op te strijken voor vergaderingen waar ze amper of niet aanwezig waren. Furlan zou niet doortastend genoeg tegen hen opgetreden hebben, waardoor eerst zijn kabinetschef en nadien hijzelf ontslag moest indienen.

Desondanks bleef hij populair en bemachtigde hij in 2018 opnieuw de burgemeesterssjerp van Thuin. In 2020 legde hij die neer om zich te focussen op zijn werk in het Waals Parlement en zijn privéleven.

“Paul was een uitzonderlijke vriend, altijd attent, fijngevoelig en gul”, reageert PS-Voorzitter Paul Magnette op Twitter. Tijdens de verkiezingen van 2009 voerden de twee samen campagne.