Voormalig VUB-rector Paul De Knop (67) overleden: ‘Hij heeft de VUB echt op de kaart gezet’

Paul De Knop, oud-rector van de VUB, is op 67-jarige leeftijd overleden. Kennissen omschrijven hem als een man met een enorme drive en zin voor humor.

Bijna aan het einde van zijn rectoraat plantte De Knop nog de vlag van de VUB op de Mount Everest. Het is een prestatie die overeenkomt met hoe kennissen hem beschrijven: iemand die erg trots was op zijn universiteit en letterlijk en figuurlijk de top wilde bereiken.

De Knop was een sportieve geest in een sportief lichaam. Hij studeerde Lichamelijke Opvoeding en Vrijetijdsagogiek en zou eerst nog decaan van de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesistherapie worden. Hij stond ook aan de wieg van de twee fitnesscentra en het rugby- en atletiekcentrum op de campussen in Jette en Etterbeek. In 2008 trad hij in functie als rector van de universiteit.

“Tijdens zijn beleidsperiode heeft hij de werking van de universiteit echt op punt gesteld”, zegt huidig rector ad-interim Jan Danckaert. “Hij heeft beleidsplannen ingevoerd die systematisch geëvalueerd werden. Maar nog belangrijker is dat hij de VUB echt op de kaart heeft gezet.”

Vlak voor De Knop aan zijn mandaat begon, was de stemming binnen de VUB-gemeenschap eerder somber. De grote universiteiten - Gent en Leuven - waren volop bezig met associatievorming, wat hen heel wat campussen in andere steden opleverde. Hoe zou een kleinere universiteit als Brussel in dat landschap kunnen overleven?

Paul de bouwer

Volgens Danckaert gaf De Knop de VUB trots en ambitie. Hij zette overal in de verf dat de universiteit een sterke groeier is en begon grote infrastructuurwerken. “Dat is echt iets wat hem kenmerkte”, zegt Danckaert. “Hij zette die projecten op en zocht er zelf de fondsen voor bij elkaar. Het leverde hem de de bijnaam ‘Paul de bouwer’ op.”

De Knop ging zo een samenwerkingsverband aan met de Franstalige universiteit ULB om de voormalige Rijkswachtkazerne recht tegenover de VUB-campus onder handen te nemen. Als het ‘Usquare’- project klaar is, zullen er onder meer honderden koten zijn voor studenten, 8.700 vierkante meter ruimte voor universiteitsfaciliteiten en ook nog ruimte voor jonge ondernemers.

Het rectoraat van De Knop eindigde in 2016, maar zelfs daarna bleef hij als opdrachthouder zijn schouders onder het bouwproject zetten. “Hij moest in die periode verschillende operaties ondergaan”, zegt Danckaert. “Maar ik heb zelf meegemaakt dat hij twee dagen na zo’n operatie al mensen belde om aan die projecten verder te werken.”

Voor zijn prestaties als rector en zijn inzet werd De Knop dit jaar nog gelauwerd. De VUB benoemde hem tot ‘Ererector van de Vrije Universiteit Brussel’. De dag waarop De Knop vernam dat hij huidkanker had, was ook zijn laatste dag als rector van de universiteit. De Knop greep zelf zijn ziekte aan om anderen bewust te maken van de gevaren van huidkanker en richtte een fonds op voor onderzoek en klinische studies naar immunotherapie. Dankzij die therapie kan het immuunsysteem van patiënten kankercellen gerichter opsporen en vernietigen.

Ondanks de ziekte behield De Knop zo zijn grote drive, waar iedereen die hem kende meteen over spreekt. “De moed waarmee hij tegen die ziekte streed, was ongelofelijk", zegt Rik Torfs, die hem als oud-rector van de KU Leuven geregeld heeft ontmoet. “De Knop was een erg wijs man en had veel zin voor humor. Hij is altijd een grote optimist gebleven.”