Voormalig vluchteling, ex-militair, ‘de slang’ of toch iemand anders: wie volgt Boris Johnson op?

Dit is een overzicht van namen die veelvuldig genoemd worden als potentiële opvolger van Boris Johnson. Er is geen duidelijke favoriet, de volgorde van de lijst is dan ook willekeurig.

Rishi Sunak. Beeld AP

Rishi Sunak

Gewezen minister van Financiën Rishi Sunak, die dinsdag opstapte, werd tot vorig jaar gezien als een voor de hand liggende opvolger van Johnson. De succesvolle maatregelen die hij trof in de nasleep van de coronacrisis konden onder andere voorkomen dat een massa jobs verloren ging.

Maar na recente onthullingen over belastingontwijking door zijn vrouw en een boete die hij kreeg voor het overtreden van de lockdownregels liggen de zaken wellicht iets moeilijker voor hem.

Sajid Javid. Beeld AP

Sajid Javid

De minister van Volksgezondheid was dinsdag het eerste kabinetslid dat opstapte, waarna ruim 50 ministers, onderministers en regeringsmedewerkers zijn voorbeeld volgden.

Javid, gewezen bankier en voorvechter van de vrije markt, heeft verschillende kabinetsposities vervuld. In 2020 stapte hij op als minister van Financiën. Een jaar eerder was hij bij de laatste vier kandidaten om oud-premier Theresa May te vervangen. Javid was “met een zwaar hart en zonder enthousiasme” voorstander om bij de EU te blijven, omdat hij vreesde voor de gevolgen van de brexit.

Liz Truss. Beeld AFP

Liz Truss

Minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss was het eerste kabinetslid dat Johnson openlijk bleef steunen nadat ministers Rishi Sunak en Sajid Javid waren opgestapt. Ze wordt gezien als een belangrijke kandidaat voor het leiderschap.

Truss zei eerder vandaag dat Johnson “de juiste beslissing heeft genomen”, maar dat de partij nu moet blijven regeren tot er een nieuwe leider gevonden is.

Aanvankelijk voerde ze campagne tegen de brexit, maar na het referendum veranderde ze van gedachten. De eerste twee jaar van Johnsons premierschap was ze minister van Internationale Handel. Vorig jaar werd ze benoemd tot brexitonderhandelaar met de EU.

Truss heeft een zorgvuldig gecultiveerd publiek imago. Vorig jaar liet ze zich fotograferen in een tank, naar analogie met de beroemde foto uit 1986 van Margaret Thatcher, de eerste vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk.

Jeremy Hunt. Beeld AP

Jeremy Hunt

Het had niet veel gescheeld of Jeremy Hunt (55) was in 2019 al premier geworden. Hij eindigde toen als tweede, na Johnson. Na het tumultueuze premierschap van Johnson zou Hunt een serieuzer en minder controversieel tijdperk kunnen inluiden.

De voormalige minister van Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken zei eerder dit jaar dat zijn ambitie om eerste minister te worden “niet volledig verdwenen” is. Vorige maand stemde hij ervoor Johnson af te zetten in een vertrouwensstemming die de premier nipt won.

Voor het referendum in 2016 was Hunt voorstander om in de EU te blijven. Het is onduidelijk of hij zich hard zou opstellen in onderhandelingen met de EU om de steun van de kiezers te winnen, of zou kiezen voor een meer pragmatische houding om de handelsrelaties te verbeteren.

Michael Gove. Beeld AP

Michael Gove

De gewezen minister van Werkgelegenheid heeft zich al twee keer kandidaat gesteld voor het partijleiderschap. De voormalige BBC-journalist en Times-columnist was een van de ministers met de langste staat van dienst in het kabinet, maar werd woensdagavond door nr. 10 ontslagen en een “slang” genoemd.

Nadhim Zahawi. Beeld REUTERS

Nadhim Zahawi

Nadhim Zahawi heeft al heel wat postjes bekleed. Na het vertrek van Rishi Sunak werd hij deze week aangesteld als minister van Financiën, maar eerder was hij ook al minister van Onderwijs én minister van Vaccins. In die laatste rol oogstte hij veel lof voor de zeer succesvolle vaccinatiecampagne in het Verenigd Koninkrijk.

Hij onderscheidt zich van de andere kandidaten door zijn persoonlijke verhaal als voormalig vluchteling uit Irak, die als kind naar het Verenigd Koninkrijk kwam. Zahawi was medeoprichter van het opiniepeilingsbureau YouGov, voor hij in 2010 in het parlement terechtkwam. Vorige week zei hij nog dat het een “voorrecht” zou zijn om ooit premier van het land te worden.

Ben Wallace. Beeld AP

Ben Wallace

Minister van Defensie en voormalig militair Ben Wallace heeft zijn populariteit zien groeien sinds de Russische invasie in Oekraïne, toen het Verenigd Koninkrijk al in een vroeg stadium besloot Kiev te steunen met wapens en trainingen. Uit nieuwe peilingen van YouGov blijkt dat hij onder de Tory-leden de favoriet is om Johnson te vervangen.

Tom Tugendhat. Beeld Wikimedia Commons / Chris McAndrew

Tom Tugendhat

Tom Tugendhat, voorzitter van de parlementaire commissie Buitenlandse Zaken en een ex-soldaat die in Irak en Afghanistan heeft gevochten, heeft al aangegeven dat hij zich kandidaat zou stellen voor een eventuele leiderschapsstrijd. Hij is populair omdat hij zich al aan het begin van het Partygate-schandaal heeft uitgesproken tegen Johnson. Hij heeft echter weinig ervaring omdat hij nog nooit in een kabinet heeft gezeten.

Penny Mordaunt. Beeld AP

Penny Mordaunt

De voormalige minister van Defensie werd door Johnson ontslagen toen hij premier werd, nadat zij zijn rivaal Hunt had gesteund tijdens de verkiezingen. Mordaunt was een fervent voorstander van de brexit. Momenteel is ze vice-minister van Handel.

Suella Braverman. Beeld REUTERS

Suella Braverman

Procureur-generaal Suella Braverman heeft gezegd dat ze van plan is zich kandidaat te stellen voor het leiderschap van de Tory’s. Tijdens haar ambtstermijn kreeg ze veel kritiek van advocaten, nadat de regering het internationale recht had geschonden met betrekking tot de handelsregels voor Noord-Ierland.

Braverman voerde campagne voor de brexit en was onder Theresa May vice-minister op het Brexit-departement. Ze nam echter ontslag uit protest tegen de voorgestelde brexitdeal van de toenmalige premier.