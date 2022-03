Voormalig Miss België Ilse De Meulemeester riskeert 15 maanden cel voor witwassen en schriftvervalsing

De Nederlandse zakenman Jacobus Perdaems (66), die eigenaar is van de bekende frituur Number One in Antwerpen, had in mei 2013 klacht ingediend tegen Ilse De Meulemeester. De zestiger was ooit een groot bewonderaar van haar en overlaadde de ex-Miss België met cadeaus.

Na het vertroebelen van hun vriendschap vond hij dat hij onder druk was gezet om haar geld, goud en luxegoederen te geven. Alles samen zou hij haar voor ruim 2,8 miljoen euro hebben overgemaakt. Jacobus Perdaems was kwaad en geagiteerd en begon De Meulemeester te belagen. Hij reed in april 2013 ook twee keer haar wagen opzettelijk aan. De zakenman werd vorig jaar veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel voor belaging en bedreiging.

Schriftvervalsing en witwassen

De Meulemeester werd na onderzoek buiten vervolging gesteld voor oplichting en afpersing. Ze werd wél naar de rechtbank verwezen voor schriftvervalsing en witwassen. Tijdens het onderzoek werden er volgens de procureur verdachte financiële transacties vastgesteld.

De Meulemeester verkocht twee kilogram goud voor 76.400 euro, deed vijf overschrijvingen voor in totaal 134.704 euro aan een Porsche-garage, verkocht goederen voor 45.000 euro en ontving een storting van 30.000 euro van een vriendin in Frankrijk, nadat ze dat bedrag volgens de procureur eerst zelf cash op een rekening van de vrouw had gezet.

Er werd haar tijdens een verhoor expliciet gevraagd of de gelden afkomstig waren van Jacobus Perdaems, maar De Meulemeester ontkende toen dat ze ooit een euro van hem had gekregen. “Die transacties kunnen niet door haar legale, officiële inkomen verantwoord worden, want haar belastbaar inkomen bedroeg in die periode 0 euro. De uitleg die ze gaf, hield ook geen steek. Ze stelde bovendien valse stukken op om de illegale oorsprong van de gelden te kunnen verdoezelen”, zei de procureur.

Bocht van 180 graden

Na afloop van het onderzoek maakte De Meulemeester plots een bocht van 180 graden. “Opeens had ze wél alles van Jacobus Perdaems op legale wijze gekregen en kon het dus geen witwassen zijn. Maar wie gelooft haar nog?”, zei de procureur. “Zelfs als de rechtbank daarin meegaat, kan dit niet leiden tot een vrijspraak. Ze wist namelijk dat Jacobus Perdaems op een berg illegaal vermogen zat en dan blijft er dus sprake van witwas.”

De advocaat van Ilse De Meulemeester betwistte de feiten en vroeg de vrijspraak. “Wat is het basismisdrijf voor deze vermeende witwas? Waar kwamen die beweerde illegale gelden vandaan? Het openbaar ministerie gelooft niet dat ze van Jacobus Perdaems kwamen, maar van wie of van waar dan wel? Ik krijg daar geen antwoord op.” Hij voerde ook aan dat de vervalste stukken geen juridische draagwijdte hadden. “Het is onduidelijk wie erdoor benadeeld werd en er was ook geen bedrieglijk opzet om iemand te schaden.”

Moest de rechtbank de feiten toch bewezen verklaren, dan vroeg de verdediging om bij de strafbepaling rekening te houden met de overschrijding van de redelijke termijn. Jacobus Perdaems stelde zich burgerlijke partij en vroeg de rechtbank om de bedragen die eventueel verbeurd zouden worden verklaard, aan hem toe te kennen. Noch Ilse De Meulemeester, noch Jacobus Perdaems waren op de zitting aanwezig.

De rechtbank velt op 28 april vonnis.