Voormalig Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht (90) overleden

Roger Lambrecht maakte eerst naam als zakenman door een bandencentrale op te richten in Berchem, maar kreeg ook snel de voetbalmicrobe te pakken. Na eerst voorzitter geweest te zijn van FC Eksaarde - de club van zijn woonplaats - werd Lambrecht in 1994 voorzitter van Sporting Lokeren. Onder zijn bewind won Lokeren in 2012 en 2014 de Beker van België, maar het einde werd er een in mineur. Toen hij de club verkocht had aan overnemer Louis de Vries, waren de Waaslanders net gedegradeerd naar 1B. Een jaar later ging Lokeren failliet en maakte het een doorstart als Sporting Lokeren-Temse.

Lambrecht had in 2010 al een stap teruggezet door de dagelijkse leiding in handen van technisch directeur Willy Verhoost en clubmanager Jean-Marie Philips te laten, maar hij bleef al die tijd wel de financiële motor achter de club.

“Roger Lambrecht heeft de grote verdienste het Lokerse voetbal in België en zelfs daarbuiten op de kaart te hebben gezet”, klinkt het in een persmededeling van Sporting Lokeren-Temse. “Hij leidde de club met vaste, autoritaire hand op de hem heel eigen wijze. Het leverde hem vooral respect op bij zijn collega-voorzitters. Zijn leiderschap dwong in het voetbalmilieu meestal bewondering af, maar een enkele keer ook kritiek.”

“KSC Lokeren-Temse en de hele Lokerse voetbalgemeenschap willen de familie langs deze weg hun medeleven betuigen bij hun zware verlies”, aldus de club.