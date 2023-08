Voormalig leider van Myanmar Aung San Suu Kyi krijgt deels gratie, maar is nog lang niet vrij

Het lijkt erop dat de militairen Suu Kyi (78) de laatste tijd meer ruimte gunnen, hoewel ze vast blijft zitten. Sinds een maand mag ze weer gasten ontvangen en vorige week werd ze uit de gevangenis gehaald en onder huisarrest geplaatst. De Thaise minister van Buitenlandse Zaken en de voormalige voorzitter van het Myanmarese parlement zijn al op bezoek geweest.

Mogelijk is dit onderdeel van een charmeoffensief van de junta, in de hoop dat internationale sancties worden afgezwakt. Onder meer westerse landen roepen op tot de vrijlating van Suu Kyi en anderen die na de coup van begin 2021 zijn vastgezet. Naast de voormalige regeringsleider kregen zevenduizend anderen maandag gratie, overigens een Myanmarees gebruik op boeddhistische feestdagen. Ook de afgezette president, Win Myint, kreeg strafvermindering.

Patstelling

Dat wil niet zeggen dat militairen toenadering zoeken tot de oppositie. Maandag besloot de junta de noodtoestand opnieuw met een halfjaar te verlengen vanwege ‘aanhoudend geweld’ in het land. Hiermee zijn ook de verkiezingen uitgesteld die in augustus zouden plaatsvinden.

Na de coup brak een omvangrijke volksopstand uit tegen de junta, die in twee jaar strijd de controle heeft verloren over ongeveer de helft van het land. Daarbij kwamen naar schatting zevenduizend burgers om het leven en raakten meer dan een miljoen mensen ontheemd. De strijd verkeert in een patstelling, ondanks een verdubbeling van het aantal luchtaanvallen van de Myanmarese luchtmacht op dorpen die in handen zijn van opstandelingen.

Suu Kyi werd na haar arrestatie achter gesloten deuren schuldig bevonden voor een reeks omstreden aanklachten, zoals het bezit van niet-geregistreerde walkietalkies, het overtreden van coronaregels en corruptie. Een deel van de veroordelingen vecht ze nog altijd aan in de rechtszaal. Sinds de coup is ze nog maar één keer gezien, op foto’s van staatsmedia.

Rohingya

Met de staatsgreep ging er abrupt een streep door het voorzichtige proces van democratisering dat Myanmar in de jaren ervoor had ingezet en waarbij Suu Kyi, een Nobelprijswinnaar, een belangrijke rol speelde. Aanleiding voor de coup was haar overweldigende verkiezingswinst in 2020, terwijl de politieke partij van het leger sterk had verloren.

Internationaal had Suu Kyi op dat moment al veel van haar glans verloren vanwege een antiterreuroperatie die het Myanmarese leger was begonnen tegen de Rohingya, een moslimminderheid in Myanmar. Die mondde uit in moordpartijen, verkrachtingen en verwoestingen van dorpen.