Voormalig generaal Pavel verslaat populist Babis in eerste ronde presidentsverkiezingen Tsjechië

Pavel krijgt 35,4 procent van de stemmen, Babis 35 procent. Omdat geen van beiden boven de 50 procent uitkomt, volgt over twee weken nog een ronde.

Nummer twee Babis werd gevolgd door econoom en voormalig universiteitsrector Denise Nerudová (44), met 13,92 procent van de stemmen. Dat is minder dan verwacht. Nerudová liep afgelopen weken behoorlijk in met een energieke campagne. Net als Babis en Pavel werd ze op ongeveer een kwart van de stemmen gepeild, ze waren de enige drie kandidaten die een serieuze kans maakten.

Nerudová had de eerste vrouwelijke president van het land kunnen worden, maar die kans is nu verkeken. Nadat zaterdagmiddag duidelijk werd dat Nerudová de tweede ronde niet ging halen, gaf ze haar verlies toe. Ze noemde Babis ‘het kwaad’ dat ze samen moeten verslaan, een duidelijk teken richting oud-generaal Pavel. Die zei tegen de Tsjechische media blij te zijn met de uitslag, maar voegde toe dat er nog geen reden voor feest is. Komende weken worden een ‘uitdaging’.

Bijna 70 procent opkomst

Hoewel de president weinig macht uitoefent, is het voor veel Tsjechen een belangrijk symbolisch ambt. De president beïnvloedt de toon van het debat in het Centraal-Europese land en is ook het visitekaartje voor het buitenland. Dat Tsjechen belang hechten aan de presidentsverkiezingen bleek ook uit de opkomst van bijna 70 procent, een record. Circa 8 miljoen Tsjechen mogen stemmen.

Op 27 en 28 januari stemmen de Tsjechen nog een keer. Na de uitslag op zaterdagmiddag beschreef premier Petr Fiala de tweede ronde als een confrontatie tussen populisme en pro-Russische sentimenten aan de ene kant en respect voor de grondwet en westerse waarden aan de andere.

Petr Pavel (61) is een een gematigde liberale politicus. Hij is een politieke nieuwkomer en verdiende zijn sporen in het leger. Net als de huidige centrumrechtse regering onder premier Fiala is hij sterk op het Westen gericht en voorstander van grote steun voor Oekraïne. Analisten verwachten dat onder meer de kiezers van Nerudová bij de tweede ronde om hem zullen stemmen, waardoor hij Andrej Babis zou kunnen verslaan.

Andrej Babis werd eerder deze week vrijgesproken in een fraudezaak. Beeld ANP / EPA

Babis (68) is een controversieel figuur, maar kan in de gepolariseerde Tsjechische maatschappij nog altijd op de steun van veel kiezers rekenen. Critici beweren dat hij vooral president wil worden om aan rechtsvervolging te ontsnappen voor corruptie. Eerder deze week werd de oud-premier vrijgesproken in een fraudezaak.

Babis is tegenstander van nog meer steun voor Oekraïne vanuit Tsjechië. Eerder liet hij zich ook laatdunkend uit over vluchtelingen in het land. Hij belooft de slechte economische situatie in Tsjechië te verbeteren, waarvan een deel van de Tsjechen de oorlog in Oekraïne de schuld geeft.

Komende weken zullen Babis en Pavel verder strijden om het ambt dat in de Praagse Burcht zetelt. Het is in elk geval zeker dat zittende president Milos Zeman (78) vertrekt. Hij trok de afgelopen jaren vooral negatieve aandacht met bizarre publieke optredens, haatdragende opmerkingen, geruchten van openbare dronkenschap en een warme band met China en Rusland (na de invasie van Oekraïne veranderde hij van mening). Dat hoofdstuk in de Tsjechische politiek is nu voorbij.