Voormalig CIA-directeur: VS zouden Russische troepen vernietigen als Poetin kernwapens inzet in Oekraïne

In een tv-interview met de Amerikaanse zender ABC News werd oud-CIA-directeur David Petraeus gevraagd wat de Verenigde Staten zouden doen als Vladimir Poetin kernwapens zou inzetten in de oorlog tegen Oekraïne. Op die mogelijke escalatie hintte de Russische president vrijdag nog tijdens zijn toespraak over de annexatie van vier Oekraïense provincies.

“Je wilt niet opnieuw in een nucleaire escalatie terechtkomen, je moet laten zien dat dit op geen enkele manier geaccepteerd kan worden”, zei Petraeus, die benadrukte hierover niet gesproken te hebben met nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan.

“Maar in dat hypothetische geval zouden wij reageren door samen met de NAVO elke Russische conventionele kracht uit te schakelen op het slagveld in Oekraïne, ook op de Krim en elk schip in de Zwarte Zee.”

Want hoewel Oekraïne geen lid is van de NAVO en zo’n aanval op het land voor de lidstaten dus geen verplichting tot verdediging inhoudt volgens Artikel 5 van het bondgenootschap, zou een “reactie van de VS en de NAVO op zijn plaats zijn”.

Hij hoopt dat Poetin het niet zover zal laten komen, maar dat de Russische president “wanhopig” is en dat er niets meer is dat Poetin kan doen om het conflict in Oekraïne te winnen. “Op een gegeven moment moet dat erkend worden en zullen onderhandelingen moeten kunnen beginnen.”

Aanval binnen NAVO-gebied

Ook Marco Rubio, die als Republikeins lid van de Commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Senaat wel toegang heeft tot briefings van het Pentagon, erkende bij CNN dit weekend de nucleaire dreiging. Hij wil evenwel niet ingaan of hij daarover al bewijs heeft gezien.

Meer nog over een nucleaire aanval in Oekraïne, maakt de senator zich zorgen over een aanval binnen NAVO-gebied zelf, bijvoorbeeld “gericht op de luchthaven in Polen of een ander logistiek distributiepunt”. “Daarop zal de NAVO wel moeten reageren.”