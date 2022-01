Voormalig burgemeester van Brussel Freddy Thielemans (77) overleden

“Het is met heel veel emotie en droefheid, dat de familie van Freddy Thielemans me gevraagd heeft om zijn overlijden mee te delen”, aldus Close. “Ten gevolge van een ongeval thuis vijf jaar geleden was zijn gezondheid zwaar achteruit gegaan. Vandaag weent Brussel. Rust zacht Freddy. Uw ontroostbare kabinetschef.”

Thielemans overleed gisterenavond. Hij laat een vrouw en twee dochters achter.

Van 1989 tot 1994 was Thielemans al schepen van Brussel, in 1995 werd hij Brussels parlementslid. In 1999 werd hij verkozen als Europees parlementslid, maar na de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 volgde Thielemans François-Xavier de Donnéa (MR) op. In 2013 gaf hij zelf de fakkel door aan zijn opvolger en partijgenoot Yvan Mayeur.