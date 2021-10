Voormalig Amerikaans president Bill Clinton (75) in ziekenhuis opgenomen

De Democratische politicus was Amerikaans president van 1993 tot 2001. Zijn echtgenote, gewezen first lady Hillary, deed in 2008 en 2016 zelf ook een gooi naar het presidentschap. In 2008 moest ze het afleggen tegen haar partijgenoot Barack Obama, in 2016 tegen de Republikein Donald Trump.

De 75-jarige Clinton werd dinsdagavond lokale tijd opgenomen in het University of California Irvine Medical Center met een infectie. De woordvoerder gaf geen verdere details, maar de behandelende artsen verklaarden aan televisiezender CNN dat Clinton wordt behandeld voor een urineweginfectie die zich naar zijn bloedbaan verspreidde.

“Na twee dagen van behandeling neemt het aantal witte bloedcellen af en hij reageert goed op de antibiotica”, stelden de dokters. “We hopen dat hij gauw naar huis kan.”

“Hij is herstellende, hij is in een goed humeur en is ongelofelijk erkentelijk tegenover de dokters, verplegers en het personeel die hem uitstekende zorgen hebben toegediend”, beaamde ook Clintons woordvoerder Angel Urena in een mededeling op Twitter.