Voormalig Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell (84) overleden aan Covid-19

"We hebben een bijzondere en liefhebbende echtgenoot, vader en grootvader verloren, en een groots Amerikaan”, stelt zijn familie in een mededeling. “Hij was volledig gevaccineerd”, klinkt het ook nog . “We bedanken de medische staf van het Walter Reed National Medical Center voor hun uitstekende zorgen.” Hoe lang Colin Powell al in het ziekenhuis lag, is niet duidelijk.

Powell bekleedde tussen 2001 en 2005 als eerste Afro-Amerikaan de post van minister van Buitenlandse Zaken van de VS. In de ploeg van president George W. Bush werd hij als een gematigd politicus beschouwd. Hij lag geregeld in de clinch met ministers als Donald Rumsfeld op Defensie die de harde lijn voorstonden.

In februari 2003 gaf hij een sindsdien beroemde en beruchte toespraak voor de VN-Veiligheidsraad in New York om te rechtvaardigen waarom de Verenigde Staten Irak de oorlog zouden verklaren. Volgens Powell beschikte dictator Saddam Hussein over massavernietigingswapens. Het verhaal bleek niet te kloppen en leidde met een Amerikaanse inval in Irak tot een van de bloedigste oorlogen in de regio waarvan de gevolgen nog steeds merkbaar zijn.

Later gaf Powell toe dat hij spijt had van de toespraak en niet meer achter de inhoud ervan kon staan. Hij vroeg Bush voor het einde van zijn ambtstermijn als minister om ontslag.

Powell werd in New York uit Jamaicaanse ouders geboren. Eerder in zijn loopbaan, van 1987 tot 1989, was Powell al nationaal veiligheidsadviseur onder president Ronald Reagan. Van 1989 tot 1993 diende hij ook onder presidenten George H.W. Bush en Bill Clinton als voorzitter van de gezamenlijke stafchefs van het leger. Op die manier was hij in 1991 de hoogste militaire leider toen de Verenigde Staten Irak de eerste binnenvielen tijdens de Eerste Golfoorlog.

Powell brak eerder met de Republikeinse partij toen hij zowel de Democratische presidentskandidaten Hillary Clinton als Barack Obama steunde in hun verkiezingscampagnes. In 2020 gaf hij eveneens zijn stem aan Democraat Joe Biden, en begin dit jaar zei Powell zichzelf geen Republikein meer te voelen.