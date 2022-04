Voorlopig geen gemeentefusie: burgemeester Boortmeerbeek biedt excuses aan voor ‘grote fout’

De fusieplannen stonden vanavond op de agenda van de gemeenteraad. Enkele honderden mensen kwamen samen aan het gemeentehuis om te protesteren tegen de plannen. Het gemeentebestuur had een groot scherm voorzien zodat de inwoners de gemeenteraad konden volgen.

“Het is een erg emotionele kwestie”, zegt Daisy De Neef, een van de trekkers van actie. “De fusie wordt voorgesteld als een sprookje, maar wij geloven niet in sprookjes. We zijn erg blij met de opkomst vanavond: niemand in Boortmeerbeek wil deze fusie. Het zou hen sieren als het schepencollege de eer aan zichzelf houdt.”

Burgemeester Derua had de boodschap begrepen. Ze begon de gemeenteraad met een korte toespraak, die op veel boegeroep vanuit de menigte kon rekenen.

De burgemeester zei dat het een “woelige week is geweest, waarin het nieuws over de fusie is ingeslagen als een bom”. “We hebben jullie gehoord”, richtte Derua zich tot de aanwezige menigte, “en we zullen jullie blijven horen. Ik geef toe dat er een grote fout is gebeurd. We starten opnieuw vanaf nul.”

Derua bevestigde nogmaals dat er nu toch een referendum over de kwestie zal komen. “Zo kan iedereen democratisch meebeslissen over de toekomst van onze gemeente.”

Vervolgens startte op de gemeenteraad het debat over de fusieplannen. Die leidden tot heftige discussies. Alle fracties van de oppositie hekelden de “gebrekkige communicatie” van het gemeentebestuur, maar ook binnen de meerderheid zijn er barsten.

CD&V-gemeenteraadslid Steven Van Loock stak van wal met een tijdslijn van de afgelopen week, “een week van gemiste kansen”. “Er zijn genoeg mogelijkheden geweest om te communiceren of dit terug te draaien. De bevolking wil dit niet.”

Voormalig burgemeester en onafhankelijk gemeenteraadslid Michel Baert wees naar de belastingen en schuldenlast van de stad Mechelen. Ook de samenwerkingsverbanden, die niet bestaan tussen Mechelen en Boortmeerbeek, kwamen aan bod. “Stop hiermee.”

Schepen Annick De Keyser (Open Vld) liet afgelopen week in een Facebookpost verstaan dat ze niet akkoord is met de fusie. Maandagavond herhaalde ze dat standpunt. CD&V-lid Van Loock vroeg zich af waarom De Keyser dan zondag toch met het bestuur op de foto ging, toen de organisatie van het referendum werd afgekondigd. “Dat vind ik moeilijk.”

De voltallige oppositie was bijzonder hard over de communicatie van het bestuur. CD&V-fractieleider Bert Meulemans noemde het “een misprijzen en minachting voor de gemeenteraad”. Schepen Hans De Locht (N-VA) bood daarvoor zijn excuses aan. “We hebben laten zien hoe we niet moeten communiceren.”

Ook op de Mechelse gemeenteraad stond vanavond een debat over de eventuele gemeentefusie op de agenda. Ook hier klonk kritiek. De aanwezige oppositiepartijen waren niet te spreken over de manier waarop het stadsbestuur een mogelijke fusie met Boortmeerbeek heeft aangepakt.

“Een fusie aangaan vereist een traject, een draagvlak, een consensus en eendracht, en die is er allemaal niet in dit dossier”, zei N-VA-fractieleider Marc Hendrickx. Ook bij CD&V klonk ongenoegen. “Een fusie met Boortmeerbeek gaat in tegen alles: provincie, regiovorming, noem maar op. De enige reden voor deze fusie zou financieel zijn, maar er is geen draagvlak voor”, zei fractieleider Stefaan Deleus.

Vlaams Belang besloot niet deel te nemen aan het actuadebat. “Wij willen geen deel uitmaken van deze poppenkast”, zei gemeenteraadslid Kenzo Van den Bosch, waarop hij de zaal verliet. Verschillende gemeenteraadsleden van Vlaams Belang namen eerder op de avond deel aan het protest voor het gemeentehuis van Boortmeerbeek.