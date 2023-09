‘Vooral voor alleenstaanden wordt het door de hogere huurprijzen een strijd om een woning te vinden’

Wie in de eerste helft van 2023 ging huren, betaalde in Vlaanderen gemiddeld 853 euro, zo toont de huurbarometer van makelaarsfederatie CIB. Dat is 29 euro of 3,5 procent meer dan in 2022. ‘De inflatie zorgt voor die ongeziene stijging en dat zet zich nog door’, zegt Kristophe Thijs van CIB.

Hoe opvallend is deze stijging vergeleken met andere jaren?

“Het is een toename die we nooit zagen in zo’n korte tijd. We analyseerden 30.000 huurcontracten in de eerste helft van 2023. Vooral bij de appartementen, goed voor 70 procent van de contracten in Vlaanderen en 90 procent in Brussel, valt het op. Voor het eerst betaal je gemiddeld 800 euro per maand om een flat te huren. Dat is echt een mijlpaal. En we zien dat het tempo van die prijsstijging versnelt. Het duurde 2,5 jaar om van 700 naar 750 euro te gaan, maar de sprong van 750 naar 800 euro kwam er in anderhalf jaar. En de andere woningtypes volgen dezelfde trend.”

De duurdere appartementen zijn niet de enige mijlpaal?

“Nee. Ik onderscheid er nog drie. Voor alle woningtypes samen betaal je nu gemiddeld zo’n 850 euro huur. Voor rijwoningen is het 900 euro. En voor het eerst is er een Vlaamse stad waar je gemiddeld 1.000 euro per maand moet neertellen om een appartement te huren, namelijk in Antwerpen. Het zal volgens ons ook niet lang meer duren vooraleer Leuven en Gent eveneens die kaap ronden. Brussel blijft de duurste stad om een flat te huren, met een gemiddelde prijs van 1.159 euro ,en Vlaams-Brabant is de duurste provincie.

“Wat ook opvalt is de sterke prijsstijging voor studio’s. Tijdens de pandemie waren die minder in trek. Mensen wilden iets met een terras. Er was toen een lichte prijsdaling. Daar zie je nu een inhaalbeweging. Dat komt ook omdat huren in het algemeen duur wordt en zeker alleenstaanden dan eerder een studio kiezen om de kosten te drukken.”

Hoe zijn die snel stijgende huurprijzen te verklaren?

“Door de inflatiegolf. Mochten we geen inflatie kennen, dan waren de huurprijzen de laatste zes maanden met de normale 2 procent gestegen, wat gelijkloopt met de indexering van de lonen. Maar nu zien we dus 3,5 procent meer in een half jaar tijd en we verwachten voor het hele jaar 2023 af te klokken op een toename van zo’n 6 procent. Vorig jaar was dat inflatie-effect met een toename van 4,7 procent ook al wat te voelen, nu zet het zich echt door. In de winkelkar voel je een hoge inflatie redelijk snel, op de huurmarkt komt dat effect er met vertraging omdat er altijd een tijdje zit tussen een appartement te huur aanbieden en de aanmelding van de gegevens bij ons.”

Is het niet ook een probleem dat het huuraanbod kleiner is dan de vraag?

“Zeker, maar dat is geen nieuw gegeven. Wel is dat verschil tussen vraag en aanbod – dat de prijzen ook omhoogstuwt – nog aan het toenemen omdat kopen duurder wordt. De rente steeg, dus lenen is duurder en als koper moet je nu 20 procent van de prijs zelf inbrengen en moet je voldoen aan renovatieverplichtingen. Daardoor blijven meer kandidaat-kopers langer op de huurmarkt. Bovendien slinkt het huuraanbod omdat de kleine investeerders die typisch veel van de huurpanden aanbieden, afhaken. Ze gaan beleggen in andere zaken omdat het fiscaal minder aantrekkelijk werd om in vastgoed te investeren.”

Hoe zorgwekkend is deze evolutie op de huurmarkt?

“Wij vinden het stilaan tijd om aan de alarmbel te trekken. Want economen vertellen ons dat de inflatie zich zal doorzetten. Ook de druk op de markt neemt zeker niet af. Wij maken dagelijks mee dat er vijftig, zestig kandidaten zijn voor één pand. Zeker voor alleenstaanden in de steden is het echt een strijd aan het worden, omdat verhuurders sneller kiezen voor koppels met twee inkomens. Maar er hoort wel een nuance bij dit verhaal. De huurprijzen zijn in twee jaar ongeveer 10 procent gestegen. Dat is veel, maar de lonen zijn ook 10 procent gestegen.”