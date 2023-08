‘Vooral in zuidelijk Europa wordt de situatie voor skigebieden kritisch’

Het is niet de eerste keer dat er nieuws komt over lager gelegen skigebieden die gevaar lopen?

“Nee, dit was te verwachten. Het hangt er wel van af wat voor scenario je neemt: dit onderzoek is gebaseerd op 2 graden opwarming van de aarde, in lijn met het akkoord van Parijs (in 2015 werd afgesproken om de opwarming te beperken tot 1,5 à 2 graden Celsius, AB). Dit onderzoek gaat daarmee uit van een nog positief scenario.”

Want hoe staat het met de uitvoer van dit klimaatakkoord?

“Niet goed. Het meest ambitieuze doel is om onder die 1,5 graad te blijven. Maar dan moet de globale uitstoot drastisch dalen de komende jaren. Dat zit er niet in, vrees ik. Die twee graden is nog haalbaar. Maar de beloften die in Parijs gedaan zijn, volstaan alvast niet om daaronder te blijven. Uitgaan van twee graden opwarming is dus optimistisch.”

Kruipt de sneeuw de komende jaren omhoog op de bergen? Hoe werkt dit?

“Ik zal een simpel cijfer geven: als de temperatuur met 1 graad stijgt, stijgt de sneeuwlijn met 150 meter. Als we over twee graden opwarming spreken, dat is een graad meer dan vandaag, schuift dus alles naar boven. Dat kun je vervolgens oplossen met sneeuwkanonnen. Maar om sneeuw te maken moet het koud genoeg zijn, en hiervoor is ook veel water nodig. Dat moet je ergens hoog in de bergen kunnen opslaan. Het tweede probleem dat opduikt: we zien steeds vaker lange, droge periodes. Er zijn najaren geweest in de Alpen zonder sneeuw, en met weinig regen om sneeuw te kunnen maken. Het effect van een opwarmend klimaat zal minder groot zijn in landen als Noorwegen, daar is het nog koud genoeg.”

Zo’n sneeuwkanon, da’s ook niet heel goed voor de natuur, toch?

“Nee, dat is bijvoorbeeld slecht voor de vegetatie. Deze sneeuw heeft een andere structuur, ze bestaat uit fijnere kristallen, en die vernietigen het gras. Daarnaast vraagt het opslaan van water extra ruimte en het maken van sneeuw veel elektriciteit. Zeker in de lager gelegen gebieden van Europa wordt nu al kunstmatige sneeuw gemaakt om te kunnen blijven skiën. Maar dat zal op den duur te kostelijk worden voor deze gebieden, dan heeft het geen zin meer.”

Stoppen met skiën dan maar?

“Er zijn veel verschillende vormen. Ik ben zelf een toerskiër: dan ga ik van hut naar hut. Dit belast het milieu minimaal. Neem bijvoorbeeld de Alpen, dat is een cultuurlandschap. Daar zijn de weilanden er al sinds de oudheid. Ja, wintersport is slecht voor de natuur in sommige gebieden, maar het is ook een belangrijke economische activiteit. Vooral in zuidelijk Europa, zoals Italië, wordt de situatie voor skigebieden kritisch. Daar is weinig natuurlijke sneeuw, en de omstandigheden om kunstsneeuw te maken zijn ook niet gunstig. Wintersport zal niet verdwijnen, het zal langzaam verschuiven. Maar het probleem daarmee is: hoe noordelijker je gaat, hoe korter de dagen zijn in de winter.”

In het licht van de globale klimaatopwarming: hoe groot is het probleem van de Europese skigebieden?

“Dat lijkt me toch maar een klein probleempje als je het vergelijkt met fenomenen als extreme droogte en neerslag, hittegolven in tropische gebieden en de zeespiegelstijging. Dit zal een groot deel van de wereldbevolking beïnvloeden, vooral grote bevolkingsgroepen in armere landen die in marginale gebieden leven. Voor hen is dit levensbedreigend. Enkele miljoenen mensen die moeilijker kunnen gaan skiën in Europa; dat is niet het hoofdgevolg, dat is een luxeprobleem. Plus: in de Alpen zijn ook nog hogere bergen. Zelfs bij iets grotere opwarming zullen daar altijd skimogelijkheden blijven als je hoog genoeg gaat.”