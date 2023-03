Voor vastgoed dreigt een stevige prijscorrectie: zo zal die eruit zien

Voor het eerst sinds de jaren tachtig zal de prijsstijging van vastgoed drie jaar na elkaar onder de inflatie blijven, wat betekent dat een huis kopen in reële termen goedkoper wordt. Dit jaar voorspelt ING een daling van 0,5 procent (met een inflatie van 4,8 procent) en volgend jaar zou er maar één procent bijkomen (met een inflatie van 2,9 procent).

“Het betekent voor 2022 tot 2024 dat vastgoed 11 procent goedkoper zal worden, rekening houdend met de inflatie”, zegt Wouter Thierie, econoom bij ING. “We verwachten dat de forse prijsstijgingen van de afgelopen veertig jaar niet meer terugkomen omdat het hefboomeffect van een extreem lage rente is afgezwakt. De prijzen zullen wel de inflatie blijven volgen. Het blijft dus interessant om te investeren in vastgoed, al is het maar omdat huurinkomsten geïndexeerd kunnen worden.”

In onze buurlanden Duitsland en Nederland wordt voor 2023 zelfs een daling van de vastgoedprijzen ingecalculeerd van 6 à 7 procent, nadat ze vorig jaar al een duik namen van om en bij de 5 procent. In België blijft het prijspeil nog redelijk stabiel door het grote aandeel particuliere huiseigenaren en het voorzichtigere leenbeleid van de banken.

Hypothecaire kredieten: daling van 45 procent

De oorzaak van de dalende prijzen ligt vooral in een afname van de vraag, het is veel duurder geworden om geld te lenen. Het effect van de hogere hypothecaire rente weegt bij de betaalbaarheid van woningen zwaarder door dan de lagere prijs. In januari dit jaar is het aantal toegekende hypothecaire kredieten met 45 procent gedaald ten opzichte van 2022, ook al het laagste niveau in meer dan zeventien jaar.

Uit eerdere cijfers van de federatie van Belgische notarissen (Fednot) blijkt dat het aantal vastgoedtransacties in België een forse terugval kende van 10,3 procent. Opvallend is dat Vlaanderen het zwaarst getroffen wordt met een daling van 15,3 procent, in Brussel gaat het slechts om 8,6 procent en in Wallonië bleef de activiteit zelfs nagenoeg status quo (-1,1 procent).

“Dat verschil is vooral te verklaren door het feit dat het gemiddelde bedrag dat in Vlaanderen ontleend wordt hoger ligt dan in Wallonië”, zegt Bart Van Opstal van Fednot. “Als de rentevoet stijgt, betekent dat meteen dat het extra maandelijks bedrag dat moet worden afbetaald veel hoger zal liggen. Veranderende omstandigheden zullen dus eerst in Vlaanderen voelbaar worden.”

Wie een huis op het oog heeft, kan volgens Thierie best niet speculeren op een eventuele prijsdaling. “Als je geld gespaard hebt, zie je het nu toch verdampen door de hoge inflatie. Bovendien bestaat de kans dat de rentevoet in de loop van het jaar nog lichtjes zal stijgen en dat lenen dus nog duurder wordt.”