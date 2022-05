‘Voor vaders bestaat nog altijd het risico dat ouderschapsverlof hun loopbaankansen beknot’

Hoe verklaart u de stijgende populariteit van het ouderschapsverlof?

“Tijdens de coronapandemie hebben we een internationale studie uitgevoerd naar wat mensen belangrijker zijn gaan vinden door corona, bij ongeveer 10.000 mensen in 28 landen. In elk land zie je dat de balans tussen werk en privé belangrijker is geworden dan voor corona. Deze trend is niet in elk land even sterk, maar België was een van de landen waar we dat het duidelijkst zagen. Dat is niet onlogisch: de crisis, en het verplichte thuiswerken, heeft ons doen beseffen dat de combinatie tussen werk en privé anders kan. En het ouderschapsverlof is daartoe een belangrijke mogelijkheid die de overheid voorziet.”

De viervijfderegeling is nog steeds het populairst, maar steeds meer mensen kiezen voor eentiendeouderschapsverlof. Hoe komt dat?

“De belangrijkste verklaring is dat het eentiendeouderschapsverlof heel sterk matcht met de schoolnoden die veel ouders ervaren: de school is dicht op woensdagnamiddag, en eentiendeouderschapsverlof komt daar perfect aan tegemoet. Daarnaast helpt het ouders die gescheiden zijn en bijvoorbeeld een fif­ty­fif­tyregeling hebben voor de kinderen. Eentiendeouderschapsverlof maakt het mogelijk meer tijd voor je kinderen te maken als ze bij jou zijn, en de andere week gewoon voltijds te werken.”

Professor hu­man­re­sour­ces­ma­nage­ment Marijke Verbruggen. Beeld DM

Klopt het dat de eentiendeformule vaak door vaders wordt gekozen?

“Per maand in 2022 nemen gemiddeld 5.619 vrouwen eentiendeouderschapsverlof op, en 5.067 mannen. Het is dus redelijk gelijk verdeeld, dus. Omdat het veel minder effect heeft op je jobinhoud en op je loonverlies, is een tiende een minder risicovolle formule dan wanneer je grotere hoeveelheden ouderschapsverlof opneemt en minder aanwezig bent op het werk.

“Onderzoek over waarom mannen en vrouwen bepaalde stelsels van verlof opnemen, zie je dat de vrees voor negatieve gevolgen in de loopbaan bij mannen nog altijd sterker speelt. Voor een stuk is dat risico reëel. Wanneer mannen verlofstelsels voor hun familie opnemen, zendt dat vaak een sterker signaal: dat een man kiest voor zijn familie in plaats van voor zijn job, wat als minder normaal wordt gezien. Dit komt onder andere omdat er nog altijd minder mannen zijn die ouderschapsverlof opnemen en het dus veel meer opvalt wanneer zij het wel doen. Er is wel een maatschappelijke verandering aan de gang: het beeld van een man die zorgtaken opneemt, wordt normaler. Maar het risico dat het zijn loopbaankansen beknot, is er nog altijd.”

Op die manier kan ouderschapsverlof ook tot meer gelijkheid tussen vaders en moeders leiden.

“Daar kunnen we vanuit gaan. Als vaders ouderschapsverlof opnemen, zullen ze ook meer zorgtaken opnemen en meer gaan doen in het huishouden. Dat creëert meer gelijkheid binnen het gezin, en kunnen vrouwen de tijd die vrijkomt ofwel aan hun werk besteden of aan quali­ty­time. Meer ouderschapsverlof door vaders kan zo dus meer gelijkheid creëren.”

Gaat de stijgende populariteit van het eentiendeouderschapsverlof zich doorzetten?

“Op korte termijn zal het zeker niet verminderen. Ouderschapsverlof maakt het mogelijk om minder uitgeperst door het leven te gaan en meer tijd met je kinderen te spenderen, zeker wanneer ze nog jong zijn. En tijdens de pandemie hebben we gemerkt dat we het belangrijk vinden om tijd met ons gezin te kunnen spenderen.”