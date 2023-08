Voor toerisme, bruiloft of religie: Fantasia is altijd indrukwekkend

Stel het je voor: zo’n vijftien ruiters die in draf vertrekken, overgaan op volle galop en vlak voor uw neus tot stilstand komen terwijl ze allemaal tegelijk in de lucht vuren. Dat is het concept van het klassieke ruiterspektakel, Fantasia genaamd, dat veel Noord-Afrikaanse landen kennen. De ruiters trekken erop uit tijdens feesten allerhande: van toeristische aangelegenheden, bruiloften tot religieuze festivals (ook wel Moussem), zoals hier in het Marokkaanse El Jadida. Eigenlijk bestaat de kunst van zulke Fantasia eruit om de verschillende geweerschoten zo te timen dat ze klinken als één knal en zo nog meer indruk te maken. Hoe indrukwekkend een kolonne ruiters die op hen afstormen ook moge zijn, daar lijkt men hier in El Jadida niet in geslaagd.