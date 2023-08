‘Voor thuisverplegers die extra willen werken en verdienen, ligt de stap naar het zelfstandigenstatuut voor de hand’

Uit cijfers die het RIZIV vrijgeeft, blijkt een grote verschuiving van thuisverplegers in loondienst naar het zelfstandigenstatuut. Die laatste categorie steeg van 23.344 in 2011 naar 31.294 eind 2021. De sector zit duidelijk in de lift, en dat is niet toevallig.

“De eerstelijnszorg, waar thuisverpleging toe behoort, krijgt alsmaar meer aanvragen te verwerken”, steekt Jan-Willem Coopman van wal. De maatschappelijke redenen liggen voor de hand. Zo eist de toenemende vergrijzing van onze bevolking meer en intensievere zorg op. Bovendien is sinds de coronaperiode elk ziekenhuisverblijf zo kort mogelijk: patiënten worden snel naar huis gestuurd en daar verder verzorgd.

Coopman zag de sector van de thuisverpleging fel veranderen. Sinds twaalf jaar is hij als zelfstandig thuisverpleger aan de slag. Een bewuste keuze. Coopman begon als duo te werken met een collega-zelfstandige. Ze zijn elk vijftien dagen per maand aan de slag om zo hun volledige patiëntenbestand continu te verzorgen.

Intussen is de groepspraktijk ‘Vivex’, actief in het Gentse en het Meetjesland, uitgegroeid tot vijftien zelfstandige thuisverplegers. Alle facturatie en administratie wordt centraal gedaan door Coopman. In ruil voor de beheers- en promotiekosten betalen de aangesloten zelfstandigen een commissie van 5 à 7 procent aan de groepspraktijk. “Een fair bedrag”, vindt Coopman: “Want door het derdebetalerssysteem moet de thuisverpleger zijn of haar geld innen bij de overheid en niet bij de patiënt. Dat is echter een ingewikkelde zoektocht, waarbij je op afkeuringen botst tijdens de procedure, en waardoor je je centen niet zomaar krijgt. Als je die papierwinkel op je eentje moet doen als zelfstandige, ben je daar soms dagen mee bezig. Maar door die verwerking samen te doen én ze te stroomlijnen, verlopen de betalingen aan ons dus vlotter.”

Betere balans

Coopman ziet nog andere voordelen in het zelfstandigenstatuut: “Door in groep te werken kan elke zelfstandige zijn of haar persoonlijke rust- en werkritme beter inplannen. Wie het even wat kalmer aan wil doen, kan patiënten doorgeven aan andere zelfstandigen in de praktijk.” En verrassend: het vaste ritme van vijftien werkdagen per maand brengt ook gemoedsrust. “Zo weet ik ook volgend jaar al wanneer mijn verlofperiodes precies vallen”, weet Coopman.

Zelfstandig thuisverpleger Jan-Willem Koopman (36). Beeld ID/ Filip Meutermans

“Voor thuisverplegers die extra willen werken en verdienen, zeker in vergelijking met het salaris dat ze in loondienst krijgen, is de stap naar het zelfstandigenstatuut voor de hand liggend”, meent Coopman. Al was die sprong enkele jaren geleden helemaal niet zo evident. De sector van de thuiszorg wordt al jarenlang gedomineerd door gevestigde organisaties zoals het Wit-Gele Kruis, Familiezorg, i-mens én ziekenfondsen zoals de Christelijke Mutualiteit (CM). Maar de verschuiving is duidelijk: volgens cijfers van het RIZIV klimt het aantal zelfstandige thuisverplegers de voorbije tien jaar gestaag: van 23.344 eind 2011 naar 31.294 eind 2021.

Coopman schetst zijn persoonlijke situatie: “Ikzelf en mijn collega’s werken steeds in shiften van twaalf uur. Vijftien dagen per maand ben je aan de slag, de andere vijftien dagen heb je rust. De eerste ochtendronde begint al om 6 uur en de laatste voordeur stap je om 20 uur buiten. Tussendoor is er even tijd voor middagpauze. Daartegenover staat een gemiddeld bruto maandloon dat schommelt tussen de 6.000 en 10.000 euro. Maar let wel: dat bedrag varieert elke maand. Bijvoorbeeld als je enkele zware patiënten verliest, dan valt het wat terug. Zelfstandige thuisverplegers hebben geen volledige werkzekerheid, geen vakantiegeld en geen betaalde feestdagen.”

Niet alles aangerekend

Bovendien loop je als zelfstandige ook inkomsten mis, stelt Coopman vast: “Wij hebben een dagplafond op wat we maximaal kunnen verdienen. Maar dat is gebaseerd op een verouderde regelgeving van het RIZIV. Concreet: als we bij dezelfde patiënt én een inspuiting én het toilet én een open wonde verzorgen, kan het zijn dat die extra wondverzorging niet meer wordt meegeteld in onze verloning.” Met andere woorden: niet alles wat de zelfstandige thuisverpleger doet, wordt ook aangerekend.

Tot slot krijgen zelfstandige thuisverplegers een vast tarief per prestatie, en worden ze dus niet per uur betaald. Dat is meteen ook één van de schaduwzijden van de medaille. Coopman knikt: “Zelfstandigen willen dan soms bij wijze van spreken 60 patiënten per dag zien, wat natuurlijk te veel is. De kwaliteit van de zorg van de patiënt lijdt daaronder. Je bent nog altijd met mensen bezig: ook het sociaal contact is belangrijk. Bovendien kun je je afvragen: hoe lang houd je als zelfstandige zo’n hels ritme vol, en is dat dan wel gezond?”

Maar intussen neemt de druk op de sector van de thuisverpleging steeds toe. De zorgvraag stijgt door onze ouder wordende bevolking. Coopman ziet dat de sector koortsachtig zoekt naar oplossingen: “Traditionele organisaties, zoals het Wit-Gele Kruis of de Christelijke Mutualiteit, trekken onvoldoende thuisverplegers in loondienst aan. Daarom zetten zij nu ‘hybride samenwerkingen’ op met groeperingen van zelfstandigen. Die laatsten worden dus ingeschakeld, want zij willen wél nog 12 uren per dag presteren.” Mutualiteiten en zelfstandigen trekken in dit dossier dus aan één zeel: dat was ooit anders.