‘Voor mensen met krullen is een kappersbezoek soms even erg als naar de tandarts gaan’

Honderdduizenden video’s met tips op sociale media, nieuwe stylingproducten en speciaal opgeleide kappers. De ‘natural hair movement’ rukt ook hier op en roept mensen op om hun haren niet langer glad te strijken. ‘Mensen met krullen leren dat hun haarstijl onprofessioneel en wild is.’

“Veel van mijn klanten zijn even getraumatiseerd door eerdere kappersafspraken als de gemiddelde burger door tandartsbezoeken.” Vandaag is Safia Zine (25) een van de meest drukbezette krullenkappers van het land, maar enkele jaren geleden was het voor haar ondenkbaar dat ze haar natuurlijke haarstijl ooit zou omarmen. Iedere week spendeerde ze uren voor de spiegel om haar lokken te steilen. “Niemand leerde me hoe ik zorg moest dragen voor mijn krullen, waardoor ik een complex opbouwde. Bovendien rustte er lang een taboe op mijn haarstijl en leek het alsof ik onverzorgd was als ik de steiltang links liet liggen.”

Pas toen ze het Curly Girl Handbook las, veranderde haar houding. De haarbijbel van de Britse auteur Lorraine Massey wordt gezien als een standaardwerk en zorgde bij de publicatie in 2010 voor massale aandacht voor de verzorging van krullen. “Het boek leerde me dat mijn haren volledig anders zijn dan die van mensen met steile lokken. Een wollen trui was je toch ook niet met alle andere kledingstukken?”

Masseys methode brak door bij de massa, op Instagram wordt via hashtags bijna anderhalf miljoen keer aan haar gerefereerd, maar ze bouwde als auteur voort op ideeën die al langer leefden. De ‘natural hair movement’ ontstond in de jaren zestig uit de Amerikaanse Black Power-beweging, waarbij zwarte mannen en vrouwen hun afro als politiek statement droegen. De afgelopen jaren zorgden sociale media ervoor dat de boodschappen rond zelfacceptatie makkelijker verspreid konden worden.

Body positivity

“Ik denk dat er sinds kort sowieso meer aandacht is voor body positivity en dat de krullenbeweging daar mee van profiteert”, vertelt Nya Mattheessens (25). Zij gebruikte ook jarenlang een steiltang, tot ze als 18-jarige via YouTube leerde dat het ook anders kon. “In veel kappersopleidingen zijn de kniptechnieken gebaseerd op mensen met steil haar. Vaak wordt bij een bezoek onmiddellijk gevraagd of je je haren wil steilen, alsof het fout is om met krullen weer buiten te gaan.”

Mattheessens besloot zich daarom om te scholen tot krullenkapper, al moest ze daar wel voor naar Nederland trekken. Terwijl er bij onze noorderburen al jaren specifieke opleidingen en winkels met producten voor mensen met krullend haar zijn, hinkt ons land achterop. “Er is te weinig onderzoek gedaan naar krullen en er zijn nog niet voldoende platformen om die kennis uit te wisselen”, vertelt Zine.

Safia Zine: 'Er rustte lang een taboe op mijn haarstijl, alsof ik onverzorgd was als ik de steiltang links liet liggen.' Beeld Thomas Nolf

De huidige situatie heeft daarbij niet enkel een impact op het psychosociale welzijn van mensen met krullen, maar ook op hun fysieke gezondheid. Een recente studie van de universiteit van Oxford wees op de gevaren van relaxer, een lotion die gebruikt wordt om haren op chemische wijze te ontkrullen. Zwarte vrouwen die in een periode van vijftien jaar of langer minstens zeven keer per jaar een relaxer gebruikten, hadden 30 procent meer kans om borstkanker te ontwikkelen dan wie geen beroep deed op het product.

Als krullenkapper wil Zine ervoor zorgen dat mensen hun natuurlijke haarstijl omarmen. “Velen leren dat hun krullen onprofessioneel en wild zijn, maar ik hoop dat ik mijn klanten kan bevrijden van wat de buitenwereld over ze denkt.” Al zal niet iedereen onmiddellijk bij de krullenkappers terecht kunnen: velen hebben een ellenlange wachtlijst.