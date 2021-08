‘Voor kwetsbaren zou ik niet langer meer wachten.’ Moet België net als Duitsland en Frankrijk ook een derde vaccin geven in september?

Na Duitsland begint nu ook Frankrijk in september met het uitdelen van een derde vaccinatie. Moet België dat voorbeeld volgen? ‘Voor kwetsbaren zou ik niet langer meer wachten’, zegt vaccinoloog Johan Neyts (KULeuven).

Moet België een derde vaccinatie invoeren?

“Mijn positie is zoals die van de Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci. Er zijn nog zoveel miljarden mensen op aarde die niet gevaccineerd zijn. We zien dramatische situaties in lage-inkomenslanden, zoals bijvoorbeeld Vietnam. Ik denk dat we onze boosters dus best beperken tot de meest kwetsbaren, zoals hoogbejaarden. Hun immuunsysteem is niet zo efficiënt als dat van jongere mensen. Kijk naar de gestorven rusthuisbewoners in Zaventem. Idem bijvoorbeeld voor kankerpatiënten, wiens immuunsysteem door chemo wordt onderdrukt, of transplantatiepatiënten die medicatie krijgen om het immuunsysteem te onderdrukken.”

Wanneer moeten deze kwetsbaren hun prik krijgen?

“Wat mij betreft: best zo snel mogelijk. Voor de winter, alleszins. Hun immuunsysteem heeft nog een extra duwtje nodig.”

Vaccinproducent Moderna kwam donderdag met het nieuws dat de bescherming zes maanden na vaccinatie nauwelijks was afgenomen.

“Uit recent onderzoek blijkt dat ons immuunsysteem na vaccinatie met de mRNA-vaccins inderdaad een goed geheugen tegen corona ontwikkelt. Dat is hoopvol nieuws. Ook de hoeveelheid antistoffen is na zes maanden amper gedaald. Dat is alvast beter dan bij het klassieke griepvaccin, dat we altijd zo laat mogelijk voor de winter toedienen omdat de bescherming maar een goed halfjaar aanhoudt.”

Vaccinoloog Johan Neyts (KULeuven). Beeld Jonas Lampens

Toch pleit Moderna voor een algemene derde prik, en niet alleen voor kwetsbaren.

“Natuurlijk zou het ideaal zijn dat iedereen na een bepaalde tijd nog eens een boost krijgt. Het kan nooit kwaad om extra antistoffen op te bouwen. Maar voor mij is dat vooral een ethische vraag. Moeten we de gemiddelde westerling een booster geven, terwijl we weten dat zoveel armere landen nog geen vaccin hebben? We hebben er ook strategisch belang bij dat die landen snel gevaccineerd geraken.”

Omdat we zo de ontwikkeling van nieuwe virusvarianten afstoppen?

“Inderdaad. Hoe meer het virus zich kan vermenigvuldigen, hoe groter de kans dat er varianten ontstaan. Kijk bijvoorbeeld naar de Colombiaanse variant in Zaventem. Dit soort varianten zullen altijd blijven ontstaan zolang niet wereldwijd breed wordt gevaccineerd.”

Tot nu toe vaccineren we nog steeds met het originele vaccin tegen de Wuhan-stam. Is er nog geen nieuwe versie op komst?

“Daar wordt volop aan gewerkt. Toen wetenschappers hier enkele maanden mee begonnen, was het wel nog niet duidelijk dat de deltavariant zo dominant zou worden. Op dat moment keken we vooral naar de Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse varianten. Voor een stuk kom je dus altijd te laat met een nieuw vaccin. Maar goed, voor onze kwetsbaren moeten we niet wachten op die nieuwe versie. Het originele biedt ook al extra bescherming.”