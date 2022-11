Voor het eerst overwinteren vier Belgische ploegen in Europa: ‘Dit knappe parcours is geen toeval’

Voor het eerst overwinteren vier Belgische ploegen in Europa, een straf unicum. Zowel Club Brugge, Union, KAA Gent als Anderlecht maakt ook in 2023 zijn opwachting in een Europees toernooi. ‘Het resultaat van consequent inzetten op innovatie en talent’, zegt Lorin Parys, CEO van de Pro League.

Het was een goede week voor het Belgische voetbal. Club Brugge eindigt ondanks gelijkspel tegen Leverkusen op de tweede plaats in de groepsfase van de Champions League en kan naar de 1/8e finale en duwt Atlético Madrid uit de competitie. Union kroonde zich tot groepswinnaar in de Europa League en gaat rechtstreeks naar de 1/8e finale.

Na 4-0-winst tegen Mölde bereikt KAA Gent uiteindelijk nog net de 1/16e finale van de Conference League. En ook Anderlecht haalt een tweede plaats in de groepsfase en mag door naar diezelfde 1/16e finale in de Conference League, na winst tegen Silkeborg.

“Het knappe Europese parcours van onze Belgische teams is voor mij geen toeval”, zegt Lorin Parys, CEO van de Pro League. “Het is het resultaat van consequent inzetten op innovatie en talent bij de opleiding, scouting en postformatie van jonge voetballers. De kwalitatieve omkadering en het slim technisch beleid bij onze clubs zijn echte sterktes die zorgen voor hoogstaande nationale competities en zo ook voor clubs die internationaal presteren.”

Volgens Parys gaat het toekomstplan van de Pro League nog meer hefbomen creëren voor dit beleid. “Want we zien vandaag het resultaat, met nog vier vertegenwoordigers in de UEFA-competities. Het is nu aan ons om dichter te sluipen richting Europese top. Hopelijk zetten we straks in de knock-outfases een volgende stap in de goede richting.”

Die resultaten zorgen ervoor dat België het uitstekend blijft doen op de UEFA-coëfficiëntenranking. Club Brugge en Union waren eerder al erg belangrijk om wat plaatsen op te schuiven, nu hebben AA Gent en Anderlecht ook hun duit in het zakje gedaan. België staat steviger op de achtste plek én stevent met nu al 10.600 punten af op een recordjaar. Voor 2024-2025 heeft ons land al zeker een rechtstreeks Champions League-ticket beet.

Top 10 landenranking UEFA-coëfficiënt (laatste vijf jaar) 1. Engeland: 103.141

2. Spanje: 88.885

3. Duitsland: 79.106

4. Italië: 71.497

5. Frankrijk: 59.497

6. Nederland: 56.700

7. Portugal: 53.716

8. België: 38.600

9. Schotland: 36.400

10. Oostenrijk: 33.600

Die ingewikkelde materie kan wel wat duiding gebruiken. Om een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League in 2024 te krijgen, moest België in de top tien staan van de UEFA-landenranking, gebaseerd op het prestatiegemiddelde van de in Europa spelende clubs over de laatste vijf seizoenen.

Het belang van zo’n rechtstreeks ticket naar de Champions League staat buiten kijf. Alleen het startgeld in de groepsfase is met 15,64 miljoen euro een jackpot. Voor Club Brugge is er dit seizoen een recordopbrengst. Maar alle Europees spelende clubs profiteren van een hogere UEFA-ranking, die beslist over in welke fase van welke competitie ze starten.

Ons land tuimelde uit die top tien na een magere Europese oogst vorig seizoen en het wegvallen van de coëfficiëntiepunten van een sterk 2016-2017. Maar de penibele situatie is inmiddels dus rechtgetrokken voor 2024. Want België kan mathematisch gezien niet meer uit de top tien vallen.

De Schotse ploegen zijn allemaal Europees uitgeschakeld en dus kan onze eerste achtervolger geen punten meer pakken. Ook nummer tien, Oostenrijk, krijgt de kloof met ons land dit seizoen niet meer gedicht. Na nieuwjaar is enkel RB Salzburg nog actief in Europa (in de Europa League). Dat zal niet volstaan om de kloof van 5.000 punten te dichten. Nummer elf, Servië volgt al bijna op 7.000 punten en kon eveneens maar met één ploeg overwinteren.

Van de reeds 9.400 verzamelde punten vóór donderdag gaat het in één klap naar 10.600. Tweemaal 0.400 voor de zeges van KAA Gent en Anderlecht tegen Mölde en Silkeborg en tweemaal 0.200 als bonus voor de kwalificaties van beide ploegen voor de volgende ronde van de Conference League. Ofwel: + 1.200.

Met 10.600 en dus nog vier Belgische teams actief in Europa stevent ons land zo af op het beste coëfficiëntenjaar ooit. In 2016-2017 behaalde ons land 12.500 punten. Een extra pluspunt: Anderlecht en AA Gent spelen een extra tussenronde - de knockout play-offronde die bepaalt of ze de achtste finales in de Conference League bereiken. Een extra ronde betekent ook extra kansen op het behalen van coëfficiëntiepunten.