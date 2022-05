Voor het eerst Nederlander gesneuveld in Oekraïne

De man is de eerste Nederlander die overleden is bij de gevechten in Oekraïne. Naar schatting een veertigtal Nederlanders zouden naar Oekraïne zijn getrokken om zich aan te sluiten bij het Internationaal Legioen.

De 55-jarige Ron Vogelaar kwam onder vuur in de buurt van Molodova, ten oosten van de stad Charkov. Hij sneuvelde al vorige woensdag, maar de Oekraïense autoriteiten konden die informatie niet bevestigen. Vandaag maakte de Nederlandse krant De Telegraaf dan toch het nieuws bekend, gebaseerd op berichten van zijn familie op sociale media.

Een Nederlandse commandant bij het internationaal legioen in Oekraïne bevestigt het nieuws aan De Morgen. “Ik kende hem wel, maar hij maakte deel uit van een andere eenheid”, zegt Rick Hop.

De Nederlandse commandant Rick Hop in Oekraïne Beeld rv

Eerder raakte ook het overlijden bekend van een Amerikaans, een Brits en een Deens lid van het legioen.

Hop zegt dat intussen veel Nederlanders al vertrokken zijn uit Oekraïne, vooral na de Russische aanval op een basis in maart. Rick Hop daarentegen, een dansleraar die in het verleden nog voor de Nederlandse defensie werkte, maakte toen promotie. Hij stuurt nu naar eigen zeggen een tweehonderdtal soldaten aan en is van plan om nog even te blijven, ook al laat hij daarvoor een gezin achter.

“Nog altijd worden onschuldige burgers afgemaakt”, zegt Hop. “Ze hebben ons gewoon keihard nodig hier.”

Er zouden ook 28 Belgen naar Oekraïne zijn afgereisd, van wie er een twintigtal ook effectief de grens overstaken en de helft intussen weer terug is.