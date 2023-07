Voor het eerst meer dan 2.000 mensen met een enkelband in Vlaanderen

Uit de cijfers van het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht (VCET) die VRT NWS kon inkijken, blijkt dat er in de eerste helft van dit jaar al meer mensen onder elektronisch toezicht werden geplaatst dan in het volledige jaar 2018. De cijfers schommelen van dag tot dag: sommige mensen moeten maandenlang zo’n enkelband dragen, anderen maar heel even. Op 24 juni steeg het aantal mensen met een elektronische enkelband voor het eerst boven de 2.000.

“Een record”, zegt Jef Verlinden, afdelingshoofd van het VCET, aan VRT NWS. “Vorig jaar was dat dagcijfer nog 1.500. We hebben dit jaar bij wijze van spreken dus al een digitale gevangenis bijgebouwd.” De elektronische enkelband kan zo een mogelijke oplossing zijn voor de overbevolking in de gevangenissen.

Maar Vlaams Parlementslid Jeroen Tiebout (N-VA) maakt zich zorgen over die stijging. “Daders van intrafamiliaal geweld, dealers of pooiers kunnen met zo’n enkelband gewoon van thuis verder doen”, zegt hij aan VRT NWS. Hij wil daarom dat er een beperking komt, zodat zulke daders geen gebruik kunnen maken van een elektronische enkelband.

Bovendien moet de federale regering de overbevolking in de gevangenissen aanpakken, klinkt het: “Dan moeten onderzoeksrechters zich niet genoodzaakt voelen om iemand een enkelband te geven omdat er geen plaats meer is in de gevangenissen en kunnen ze de gepaste straf uitspreken.”