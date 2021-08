Voor het eerst in 70 jaar vrouwelijke leider van Japanse makakenkudde

Tot grote verbazing van de opzichters in het Japanse natuurreservaat Takasakiyama overwon Yakei, de vrouwelijke makaak, de mannelijke leider van haar kudde Sanchu eind juni in een gevecht om de macht. Tot op heden hadden de makaken in het reservaat nog nooit een vrouwelijke aanvoerder gehad.

Yakei begon in april aan haar opmars, toen ze haar eigen moeder versloeg. Het leverde haar al een toppositie binnen de kudde op, wat voor veel vrouwelijke apen het hoogst haalbare geweest zou zijn. Maar daar stopte de ambitie van Yakei niet. Ze wou de absolute leider worden, iets dat haar nu ook gelukt is.

De opzichters van het natuurreservaat bevestigen het merkwaardige fenomeen. Ze voerden op 30 juni een test uit, waarbij enkele noten aangeboden worden aan de kudde. De makaak die het eerst van de noten eet, wordt beschouwd als de leider. Sanchu liet Yakei eerst proeven van het geschenk, wat van haar de officiële leider maakt.

Sinds het gevecht met Sanchu gedraagt Yakei zich ook als de volwaardige aanvoerder van de kudde. Ze klimt in bomen en schudt eraan, een typische expressie van haar macht over de dieren. Ze loopt ook met haar staart omhoog, wat uiterst zeldzaam gedrag is onder de vrouwelijke makaken. Vooralsnog weten de medewerkers op Takasakiyama nog niet wat Yakei’s opmerkelijke houding kan verklaren.

In totaal leven er zo’n 1.500 makaken op het eiland Kyushu, onderverdeeld in verschillende kuddes. Ze verblijven voornamelijk in de beboste bergen in het centrum van het eiland, waar ze vrij kunnen rondzwerven. Aan toeristen raadt het reservaat aan om de wilde dieren niet rechtstreeks aan te kijken. Makaken interpreteren dat als een uitdaging, en kunnen aggressief uit de hoek komen.