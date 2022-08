Voor het eerst Australiër bestraft voor het beklimmen van Uluru, de heilige rots van de Aboriginals

De rechtbank van de dichtstbijzijnde stad, Alice Springs, veroordeelde een man uit de deelstaat Victoria voor het betreden van ‘verboden terrein’. Hij kreeg een boete van 2.500 Australische dollar (ruim 1.700 euro).

Het vonnis bewijst dat het drie jaar geleden ingestelde klimverbod wordt gehandhaafd. Een woordvoerder van gebiedsbeheerder Natural Parks, zegt tegen de Australische omroep ABC dat er regelmatig wordt gepatrouilleerd om te controleren of de berg wel mensvrij blijft. “Onze directeur neemt de bescherming van heilige plaatsen heel serieus.” Voordat het in 2019 werd verboden, beklommen dagelijks zo’n 135 mensen de 348 meter hoge Uluru (863 meter boven zeeniveau).

De Uluru is van grote spirituele waarde voor de oorspronkelijke bewoners van het gebied, de Anangu. Door zijn opvallende hoogte in het vlakke landschap en zijn rode gloed bij zonsondergang groeide de rots daarnaast uit tot een wereldwijd vermaarde toeristentrekker.

Maar met elke volle parkeerplaats, camping en touroperator in het gebied verslapte de grip van de lokale bevolking op de regio. Veel toeristen bleken lak te hebben aan het inheemse verzoek Uluru niet te beklimmen. Een reeks voorvallen, waaronder golfers en een stripper op de top, leidde tot frustraties bij de Anangu, waardoor in 2019 een klimverbod werd ingesteld.

Toeristen beklimmen Uluru in oktober 2019. Daarna ging het klimverbod in. Beeld Reuters

Mystiek

De Anangu wijzen toerisme naar de rots allerminst af, ze zeggen mensen graag over hun manier van leven te vertellen. Maar van de Uluru moeten ze voortaan afblijven. Een voormalig voorzitter van het nationaal park maakte drie jaar geleden tegen The New York Times de vergelijking met een huis: de Anangu verwelkomen toeristen met alle plezier in hun ‘woonkamer’, maar de ‘slaapkamer’ houden ze liever voor zichzelf.

Bovendien is de beklimming niet ongevaarlijk. Een van de twee paden is erg steil. Sinds 1930 zijn volgens ABC 35 mensen omgekomen tijdens het beklimmen van de berg.

In het scheppingsverhaal van de Anangu spelen legendes over de reus in hun landschap een belangrijke rol. Voor de buitenwereld zijn deze verhalen nagenoeg onbekend; volgens de traditie mag een buitenstaander niets meer weten dan een pasgeboren Anangu-kind.

De Australische regering had, mede door die mystiek, lang nodig voor ze beseften waarom de Aboriginals hun rots terug wilden. In 1983 droeg de overheid het eigendom weer over aan de Anangu. Tot 1993 was ‘Ayers Rock’ de gangbare naam, naar de achtste premier van de deelstaat Zuid-Australië Sir Henry Ayers, in plaats van Uluru, zoals het in de lokaal gesproken taal Pitjantjatjara heet. Daarna werden beide benamingen officieel correct.