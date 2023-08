Voor hen heeft de kwakkelzomer alleen maar voordelen: ‘We zijn klaar voor nog een maand regen’

Nat, grauw en waaierig: het is niet het zomerweer waar we met z’n allen op gehoopt hadden. Voor bioscopen, binnenspeeltuinen en musea is het evenwel gewéldig weer. ‘Je ziet dat ouders op zoek zijn naar alternatieven voor de kinderen.’

Cinema Albert, de helft meer bezoekers dan vorig jaar: ‘Families komen in het roze naar ‘Barbie’’

“We kunnen nu al spreken van een goede zomer”, zegt Philip Cleynens (49), die met Cinema Albert in Dendermonde de oudste bioscoop in het land openhoudt. “In juli hadden we maar liefst 45 procent meer bezoekers dan in juli vorig jaar. Dat konden we gebruiken, want de hele periode vanaf mei was een pak minder. Met het slechte weer wordt naar de film gaan weer interessant.”

Terwijl barbecues of andere buitenactiviteiten de voorbije maand meer dan eens in het water vielen, merkt Cleynens dat veel Vlamingen van een bezoek aan de bioscoop een familieactiviteit maken. “Het valt op dat heel wat mensen in groep komen. Zo zien we hele families die samen naar Barbie komen kijken, waarbij iedereen - van de kinderen tot de oma - in het roze gekleed is.”

De naam is gevallen. Het natte weer helpt aanzienlijk, maar ook de gelijktijdige release van kaskrakers Oppenheimer en Barbie - en de bijbehorende Barbenheimer-hype op sociale media - kon niet beter getimed zijn. Een droom ook voor Cinema Albert, die zijn twee zalen daardoor elke avond weet te vullen. “Door die films ontdekken mensen weer wat voor waarde cinema heeft. En dan komen ze ook terug voor andere films. Zo zien we dat actiefilms als Mission Impossible of Indiana Jones ook meer volk trekken, hoewel ze al een paar weken in de zalen zijn.”

De commercieel succesvolle zomer is een verademing voor Cinema Albert, die het net als elke bioscoop lastig had om na de coronacrisis weer voldoende volk aan te trekken. Het succes van de huidige kaskrakers mag veel goedmaken, de toekomst blijft onzeker. “We zien al een tijd dat het aantal vaste wekelijke bezoekers slinkt. We leven steeds meer van hype naar hype: grote pieken worden afgewisseld met diepe dalen. Hopelijk kunnen we het huidige succes nog even voortzetten.”

Philip Cleynens van Cinema Albert in Dendermonde: 'Mensen ontdekken weer welke waarde cinema heeft.' Beeld Thomas Sweertvaegher

Kinderspeeltuin Den Deugeniet draait op volle toeren: ‘Het lijkt wel herfstvakantie’

“Zelf verlang ik eigenlijk naar het echte zomerweer. Maar voor mijn zaak is het natuurlijk best voordelig geweest”, zegt Julie Hens (37) van kinderspeeltuin Den Deugeniet in Ekeren. “Mij hoor je niet klagen.”

Normaal komen de meeste bezoekers in de zomermaanden voor het terras en de minigolf buiten. Met dank aan het kwakkelweer draait nu vooral de binnenspeeltuin op volle toeren. Alle overtollige energie die kinderen hebben door de vele uren binnen kunnen ze uitwerken in ballenbaden, glijbanen en springkastelen. “We krijgen dagelijks telefoons van ouders en grootouders met de vraag of er nog plaats is. Je ziet echt dat mensen op zoek zijn naar alternatieven om de kinderen bezig te houden. Het lijkt wel de herfstvakantie.”

Voor ouders is het een beproeving om enige rust te vinden tussen al het gezoem, gekletter en geschreeuw dat tientallen kinderen samen weten te produceren. Toch houden de meesten het lang vol, zegt Hens. “Ook dat verschilt van andere zomermaanden. Wie nu komt, blijft doorgaans meteen een aantal uren of zelfs een hele dag, waardoor de kinderen vermoeid weer naar huis kunnen. Dat is het verschil tegenover eens naar de cinema gaan of een museum. En als het even opklaart, kunnen kinderen ook nog buiten activiteiten doen.”

Ook scouts- en Chirogroepen of speelpleinwerkingen die bij beter weer liever kinderen laten buitenspelen, ziet Hens nu vaker aankloppen. Met al dat extra volk moest Hens zelfs op zoek naar extra werkkrachten om in de bar te staan of een oogje in het zeil te houden. “Gelukkig hebben we over het jaar heen een grote poule aan jobstudenten en mensen die inspringen met een flexi-job. Die komt nu meer dan van pas. We zijn klaar voor nog een maand regen.” (lacht)

De eerste zomer van het KMSKA is een voltreffer: ‘Leuk om te zien dat alle tijdslots voor kinderen gevuld raken’

“We hebben zelf natuurlijk geen referentiepunt”, zegt Carmen Willems (55). Ze is de directeur van het hernieuwde Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA), dat na elf jaar renovatiewerken in september de deuren weer opende. “Uit studies en cijfers van andere musea weten we wel dat de zomermaanden doorgaans geen topmaanden zijn. Met deze zomer mogen we tot dusver heel tevreden zijn.”

Juli was voor musea in Antwerpen en daarbuiten een topmaand. Het MAS haalde 9.500 bezoekers, zo'n 1.000 meer dan juli vorig jaar. Het Red Star Line Museum verwelkomde meer dan extra 2.000 bezoekers. “Wij zagen in de eerste dagen van augustus maar liefst 1.400 bezoekers per dag”, zegt Willems. “Dat is heel wat meer dan de voorbije maanden. Het is ook een eind boven de prognoses die we hadden opgesteld voor de zomermaanden.”

Tegenover de voorbije maanden zien ze een grotere toestroom van internationale bezoekers. “Dat is natuurlijk ergens te verwachten, want het is het piekmoment van het toeristische seizoen. Maar door het weer zijn veel toeristen wellicht sneller geneigd om een museum te doen, dus daar profiteren we van.”

Wat ze ook veel zien, zijn hele families met kinderen. Een kunstmuseum lijkt een minder evidente keuze dan, pakweg, een kinderspeeltuin, maar sinds de heropening zet het KMSKA hard in op het aanbod voor jongeren. Er zijn avontuurlijke wandelroutes voor kinderen, workshops waarin kinderen zelf creatief aan de slag kunnen, en voor Museumnacht is er zelfs een hele Instagram-tour ontworpen.

“Het is leuk om te zien dat alle tijdslots voor kinderen gevuld raken”, zegt Willems. “Dat was ook ons doel met de heropening: ervoor zorgen dat een jong en oud onze collectie leert kennen. Het doet deugd om te zien dat dat lukt.”