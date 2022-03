Voor en na: nieuwe satellietbeelden tonen immense verwoesting in Oekraïense steden

De satellietbeelden werden eerder deze week gemaakt boven Oekraïne door het commerciële bedrijf Maxar, dat al maandenlang zowel de Russische troepenopbouw rond de Oekraïense grenzen als de daaropvolgende oorlog in beeld brengt.

Marioepol, een stad van 400.000 aan de zee van Azov in het zuiden van het land, lijkt daarbij het grootste slachtoffer van de Russische raketaanvallen en bombardementen. De stad wordt al meer dan twee weken door Russische troepen omsingeld en verschillende evacuatiepogingen mislukten telkens: 350.000 inwoners zitten nog altijd vast.

Gisteren nog werd een theatergebouw gebombardeerd waar mogelijk meer dan 1.000 burgers aan het schuilen waren voor de bommenregen. Volgens de laatste berichten hielden de schuilkelders van het gebouw wel stand. Volgens onbevestigde berichten zouden zeker 130 mensen zijn gered.

Maar ook elders is de schade groot, blijkt uit de beelden. Volnovakha, 50 kilometer ten noorden van Marioepol, ligt pal aan het front in de provincie Donetsk en “bestaat niet meer”, aldus gouverneur Pavlo Kyrylenko eind vorige week al. De foto's tonen hoe in bepaalde wijken het ene na het andere huis effectief in puin is gelegd.

Volnovakha, zuiden van Oekraïne:

Tsjernihiv, ten noordwesten van Kiev:

Cherson, zuiden van Oekraïne:

Hoewel Russische troepen de stad Cherson in het zuiden al een tiental dagen geleden innamen, blijft het Oekraïense verzet hevig. Niet alleen blijven burgers op straat komen, gisteren lanceerde het Oekraïense leger een succesvolle tegenaanval op de luchthaven van de stad. Tientallen Russische legervoertuigen, maar ook helikopters werden daarbij geraakt, zo blijkt uit een satellietbeeld:

De verwoesting in Volnovakha:

