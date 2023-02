Voor een prikje koopt u in Eeklo uw eigen concertzaal, geschiedenis gratis inbegrepen

Het lijkt een heel gewone grijze villa in een heel gewone Molenstraat in Eeklo, maar muziekliefhebbers weten beter: tot een jaar geleden was het een van de meest unieke concertzalen van dit land. De N9-villa was de essentie van een club: één zaal, één toog en plaats voor tweehonderd liefhebbers. “Tweehonderddertig als we het podium afbraken", lachen Jan De Boever en Bernadette Vandercammen, die de villa veertig jaar geleden kochten.

“Ik wilde geen baas boven mijn hoofd, daar kwam het eigenlijk op neer”, lacht De Boever, een zachte anarchist die sinds zijn hippiejaren alleen maar zijn lange haar is kwijtgespeeld. Voor de jonge Oost-Vlaming was Amsterdam een bedevaartsoord. In Vlaanderen gebeurde het hoegenaamd niet: de AB en de Vooruit waren nog verloederd en in Werchter graasden de koeien, behalve in dat ene weekend dat het bal was.

Dat De Boever en Vandercammen in 1979 aan de wieg stonden van het Belgische concertcircuit is niet eens overdreven. Eerst deden ze hun ding in een klein café onder de naam Lunatique, vier jaar later kochten ze het huis van De Boevers grootouders en werd het De Media - pas later vervelde het tot N9. “In Opwijk organiseerde jeugdhuis de Nijdrop al een tijdje concerten, niet veel later was er Cactus in Brugge, zegt De Boever. “Plots zag je overal dingen ontstaan, ook de eerste echte boekingskantoren die er een punt van maakten om de grote buitenlandse namen naar hier te halen..”

Maar met concerten alleen hield je in het Vlaanderen van de jaren tachtig je broek niet op, besefte vooral Vandercammen. De N9 verwelkomde iedereen die iets te zeggen, zingen, schilderen of dansen had. Er kwamen lezingen, comedy-avonden en lessen salsa.

Intussen breidde het aanbod aan zalen en zaaltjes almaar uit, maar bleef de villa in Eeklo wel dapper meedoen. Bijna elke Belg van niveau heeft er gespeeld, regelmatig kwam er een grote naam uit het buitenland als Archie Shepp of Fatoumata Diawara. “Een jaar voor de doorbraak van Buena Vista Social Club stond Compay Segundo hier te spelen. Hij was op tournee in Frankrijk, maar daar was een staking uitgebroken en hij zocht dringend een andere speelplek. Hij schonk rum die hij zelf had meegebracht en vroeg me of ik aan de eelt op zijn vingers wilde voelen.” Ook Drs. P had een stevige dronk, herinnert De Boever zich: “Maar hij begon er pas aan na het concert. Ik heb hem toen nog naar zijn hotel gebracht. En voor de zekerheid zijn schoenen uitgedaan.”

Over het huis van al die herinneringen lees je vandaag op immosite Urbis.be: ‘Uniek instapklaar handelspand dat geschikt is voor verschillende doeleinden.’ Jan De Boever en Bernadette Vandercammen hebben hun tijd van rock-’n-roll gehad en de opvolging staat niet klaar: hun ene zoon woont in Londen en de andere heeft zelf een bedrijf. N9 bestaat als organisatie nog steeds, maar kreeg een grotere zaal ter beschikking van de stad Eeklo. Nijdrop moest worstelen om te overleven, maar kwam weer boven. Cactus heeft net een nieuwe concertzaal in gebruik genomen, de koeien in Werchter krijgen nauwelijks nog rust.

Het zoekertje op de site staat er al een jaar. Prijs: 359.000 euro - het is ooit meer geweest. “De mensen weten gewoon niet dat dit te koop staat”, zegt Jan De Boever. “De villa voldoet aan de allerhoogste akoestische normen. Boven op het oorspronkelijke dak ligt nog een laag van zestig centimeter isolatie. Kom het vragen aan de buren: die hebben hier nooit zelfs maar een noot gehoord.”

Aan de sloop wil het koppel nog niet denken. “Het zou zonde zijn voor een huis waarin zoveel moeite is gestoken. Het is ook niet zo’n gebouw dat rap rap gezet is en nu niks meer waard is. Dan kun je van alle oudere huizen zeggen dat ze weg moeten.” De Boever hoopt in de koper een gelijkgestemde ziel te vinden. “Je voelt dat er in de streek nood is aan wat de villa was, een plek waar verschillende disciplines elkaar vinden. Ik heb nog meegemaakt dat Kevin Coyne er een concert speelde en tegelijk een tentoonstelling gaf.”

Dat hadden ze nog wel mogen vermelden op de immosite: wie de villa aan de Molenstraat koopt, krijgt de geschiedenis er gratis bij.