Voor drie Brusselse daklozen was de moord op een vierde het beste wat hen ooit overkwam

Op de vooravond van 13 mei 2020 werd de dakloze Jérémy Simon vermoord door twee mededaklozen. Vrijdag begon het assisenproces.

‘Er waren zekere regels”, spreekt Dimitri Hamard (38) vanuit de beklaagdenbox de luttele aanwezigen in de Brusselse assisenzaal toe. “Dat het correct bleef. Wij hadden iets opgebouwd. Er waren mensen die ons elke dag eten brachten. Of onze honden. Maar Jérémy, die kwam voor de middag niet onder zijn deken uit. Ik ga niet zeggen dat wij alle regels respecteerden, maar er was een minimum.”

Jérémy Simon, toen 32 jaar, wilde graag bij ‘het groepje van de ING’ ­horen, een groepje daklozen dat zich enkele meters had toegeëigend voor het gelijknamige bankfiliaal en de parking van de Carrefour langs de Vorstlaan in Oudergem, Brussel.

“Als je bedelt, kun je op een goede dag 50 euro verdienen. Maar niet als de persoon naast je zich de hele tijd bepist, zoals Jérémy deed”, zegt Hamards lief Claire Slowinsky (27), een van de twee andere beklaagden.

Twintig bijlslagen

Simon werd in de vooravond van 13 mei 2020, in volle eerste lockdown, vermoord met een bijl. Met die bijl werd volgens de wetsdokter twintig keer uitgehaald. Hamard en Slowinsky hebben slechts fragmentaire herinneringen aan wat de aanleiding geweest mag zijn. Voor de derde beklaagde Jacques Galand (39) geldt hetzelfde.

Hamard neemt als eerste het woord. “Iedereen had wel enkele biertjes gedronken. Het was zoals de vorige dagen. We wisten dat hij niet vanzelf zou opkrassen. Iemand zei tegen Jérémy dat hij een parasiet was. Hij antwoordde dat die bewering helaas klopte. Hij vertrok wel eens, maar twee uur later stond hij er al terug.”

“Het was zo dat hij lag te slapen in het toilet van het benzinestation, in zijn eigen stront”, vult Galand aan. ­Hamard gaat verder: “Het principe was dat hij uit dat toilet weg moest. Het was ons toilet.”

“Moest dat dan zo nodig met een bijl? Was er geen zachtaardigere manier?”, vraagt de rechtbankvoorzitter.

Galand antwoordt verontschuldigend: “Wij waren toen niet erg intelligent.” “Jérémy was iemand die zich wist te verdedigen. Stel je voor dat hij mijn bijl had afgepakt”, valt Hamard bij.

De dood van Simon wordt op het proces niet direct onthaald als een zwaar verlies voor het mensdom. De ook toen al zwaar aan de drugs en wodka verslaafde man haalde in 2008 de landelijke voorpagina’s als een van de drie daders van extreem zinloos geweld tegen een 49-jarige metrobestuurder in station Delta. Simon werd veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf.

Liften

Het was Slowinsky die op 14 mei 2020 merkte dat Simon niet meer leefde. “En daarop besloot u hem te beroven van 50 euro en zijn bankkaart?”, vraagt de voorzitter. Slowinsky antwoordt wenend: “Ik wist niet wat te doen. Het was een paniekreactie.” “Dus u bestal een menselijk kadaver?”, aldus de voorzitter. Slowinsky gaat verder: “Ik wist dat Dimitri en Jacques het hadden gedaan en ik wilde hen beschermen.”

Het plan verliep als volgt. Slowinsky en Hamard pakten diezelfde dag hun spullen en stapten met hun honden naar het nabijgelegen Hermann-­Debroux-viaduct, dat aansluit op de E411. Daar probeerden ze te liften. Ze wilden zo snel mogelijk het land uit, niet beseffend dat behalve de kappers en de café’s ook de landsgrenzen gesloten waren. Ze werden later die dag gearresteerd door de politie in Aarlen.

Dat was, daar zijn ze het achteraf bekeken alle drie over eens, het beste wat hen ooit overkwam. Ze zijn nu ­bevrijd van de acute nood aan een fles wodka per dag. Ze zijn van de drugs af. In de gevangenis voerden Hamard en ­Galand gesprekken met psychologen en maatschappelijke assistenten over nieuwe levensperspectieven.

Slowinsky kwam als enige na enkele maanden vrij, op alle vlakken clean. “Ik ben vrijwillig op straat gaan leven”, zegt ze. “Omdat mijn mama op mijn 18de zei: ‘Dat is hier geen hotel.’ Door op straat te leven wilde ik socialer worden, mensen leren kennen.”

Nu woont ze terug in haar geboortestad, het Franse Mulhouse. In een flatje, met haar hond. Op het proces staat Slowinsky enkel terecht voor het bestelen van een lijk. Hamard en Galand worden beticht van moord met voorbedachtheid en riskeren in principe levenslang. Het proces wordt maandag voortgezet.