‘Voor de vader van Sanda Dia lag die knuffel erg moeilijk’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

1. Strafpleiters Sven Mary en Walter Damen: ‘Voor de vader van Sanda Dia lag die knuffel moeilijk’

Sven Mary en Walter Damen stonden recht tegenover elkaar in de Sanda Dia-zaak. In een interview in de weekendkrant gaan de strafpleiters na hun pleidooien in debat over hun eigen doop, klassenjustitie en hun moreel kompas.

Over één ding zijn beide heren het eens: studentendopen moeten blijven bestaan. Tot zover de eensgezindheid. Sven Mary: “De papa van Sanda Dia blijft achter met vragen. Wij hadden gehoopt antwoorden te krijgen. Maar voor de mama van Sanda Dia speelden er blijkbaar andere belangen. Nadat zij de preses van Reuzegom had omhelsd, is het proces helemaal gekanteld.” Lees het dubbelinterview.

Sven Mary en Walter Damen. Beeld Eva Beeusaert

2. Wagnerbaas zingt toontje lager, gedwongen door zware verliezen

Wagner-chef Jevgeni Prigozjin lijkt zijn toon te milderen in zijn kritiek op het Kremlin. Zware verliezen bij Bachmoet en een verwacht Oekraïens tegenoffensief doen de huurlingenbaas beseffen dat hij het reguliere Russische leger nodig heeft.

In een 23 minuten lange video loofde Prigozjin deze week de beslissingen van defensieminister Sergej Sjojgoe. Wellicht wil Prigozjin zich met het paaien van Moskou nu van voldoende troepen en munitie verzekeren om Bachmoet in te nemen. Lees het artikel.

Wagner-baas Jevgeni Prigozjin, hier begin maart in een video vanuit Bachmoet. Beeld AP

Een op de vijf mensen die sterft mét kanker, sterft niet dóór die kanker, maar aan de gevolgen van ondervoeding. In het UZ Brussel staat een speciaal team patiënten bij met uitgekiende nutritionele ondersteuning.

Professor Elisabeth De Waele: “Het lichaam van een kankerpatiënt raakt uit evenwicht, want om te kunnen vechten verbruik je 20 tot 30 procent meer energie. Calorieën zijn op dat moment belangrijker dan gezonde voeding.” Lees het interview.

Elisabeth De Waele: ‘Veel mensen die een kankerdiagnose krijgen hebben de reflex om heel gezond te gaan leven. Maar een kankerpatiënt mag zich even niks aantrekken van de hart- of vaatziekten.’ Beeld Geert Van de Velde / Getty Images

‘Laatbloeier’ Ikram Aoulad (44) voegt de laatste jaren de ene na de andere rol toe aan haar palmares, zoals nu de sf-serie Arcadia op Eén. Toch was het juist in de voorbije jaren dat ze zichzelf tegenkwam, uitviel met een burn-out en grenzen leerde te stellen.

“Ik zat al een tijdje in het rood en was keihard aan het werken. Tijdens therapie heb ik pas gemerkt dat hard werken voor mij een vlucht is. Maar wanneer je niet aan het werk bent, voel je hoe die wolkjes van zorgen toch bij elkaar komen. Het emmertje liep stelselmatig vol tot mijn lijf op een dag weigerde nog een stap te zetten. Ik moest toentertijd een shoot doen die me mijn laatste energie kostte. Nog altijd kijk ik soms naar die foto en besef ik van hoe ver ik kom.” Lees het interview.

Ikram Aoulad: ‘Als vrouw word je als egoïstisch bestempeld omdat je geen kinderen wilt. Mag ik zelf meester over mijn leven zijn?’ Beeld Joris Casaer

5. Wat is de echte impact van N-VA op het cultuurbeleid? ‘Als de partij met macht eenzijdig haar visie oplegt, is er een probleem’

Donderdag 16 maart. De emoties lopen hoog op op de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf (AG) Culturele Instellingen Antwerpen. De discussie gaat over de inrichting van de traphal van de Arenbergschouwburg. Ondanks forse tegenwind blijft schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) bij haar punt. De vervanging van enkele geschilderde portretten door hedendaagse kunstfoto’s van Mous Lamrabat is een ‘politieke’ kwestie. En dus komt de eindbeslissing haar, en haar alleen, toe.

De ophef lijkt de vrees van velen in de cultuursector te bevestigen: de N-VA wil ook de inhoudelijke koers van cultuurhuizen een eigen draai geven. Is die angst terecht?

V.l.n.r. Vlaams cultuurminister Jan Jambon, provinciaal gedeputeerde Luk Lemmens, Antwerps cultuurschepen Nabilla Ait Daoud en haar burgemeester Bart De Wever. ‘Mijn grote angst is dat ze van de cultuurwereld een strijdperk gaan maken in hun oorlog tegen woke.’ Beeld RV

6. ‘Het misbruik dat we vroeger met rilatine zagen, zien we nu met snus’: hoe onschuldig is dit ‘alternatief voor roken’?

Naast de e-sigaret lijkt ook snus in trek bij een jong publiek. Cijfers zijn er voor Vlaanderen niet, al meldt het onafhankelijk expertisecentrum Vlaams Insitituut Gezond Leven dat het hierover wel signalen ontvangt vanuit sportclubs, lokale besturen en middelbare scholen die jongeren ermee zien experimenteren.

De zakjes worden vaak gezien als onschuldig alternatief voor roken, maar zijn ze dat wel? “Het is voor jongeren soms een vorm van zelfmedicatie. ‘Zo vind ik rust in mijn hoofd’, vertellen ze ons.” Lees meer.

Snus zit in kekke blikken doosjes met coole graphics en felle kleuren. Beeld MAGNUS LAUPA / NYT

7. Wie werd er nu echt al gecanceld en waarom?

Van iftar tot dichters: er gaat geen dag meer voorbij of er wordt iets of iemand gecanceld. Wat is er precies aan de hand? Loopt het met censuur en wokeness uit de hand of maken we van een muis nogal eens een olifant?

Soms is het echt, ongewenst, en schandelijk. Maar soms is het een farce, een circus, een deurenkomedie met slechte acteurs. Welkom bij de strijd om harten en hoofden. Lees het artikel.

Onder anderen Rachida Lamrabet, Bart De Pauw, J.K. Rowling, Salman Rushdie, Dyab Abou Jahjah en Gary Lineker kwamen om verschillende redenen in het oog van een cancelstorm(pje) terecht. Beeld DM

8. Van een bruin spaghetticafé tot een kinderboerderij: 50 kindvriendelijke eetadressen

Ze bestáán: plekjes waar kinderen origineel eten voorgeschoteld krijgen en ontdekken dat op restaurant gaan veel interessanter is zonder die dekselse iPad.

Waarom zou je een oppas voor de kinderen regelen als je ze gewoon kan meenemen? Ontdek hier onze tips.

Zelda en Zorro, Berchem. Beeld Joris Casaer

9. Net als Lancelot in ‘De mol’: wat als televisiekijkend Vlaanderen je doopt tot ‘meest irritante deelnemer’?

‘Arrogant’, ‘klootzak’, ‘eikel’. Na één aflevering van De mol moest Lancelot het al zwaar ontgelden op sociale media. Wat als televisiekijkend Vlaanderen je doopt tot ‘meest irritante deelnemer’?

Deze drie kunnen erover meepraten: lees de verhalen van Caroline Carpentier uit Blind gekocht, Laura Lieckens uit Blind getrouwd, Cathy van der Ha uit De mol.