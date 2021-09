Voor de opvang van Afghaanse vluchtelingen kijkt de EU naar Pakistan, maar zit dat land daar zelf wel op te wachten?

De EU wil geen ongecontroleerde aankomst van vluchtelingen vanuit Afghanistan, zo spraken de lidstaten dinsdag af. Europa ving sinds 2015 al zeker 750.000 Afghanen op, en wil geen herhaling van de Syrië-crisis, toen een chaotische exodus leidde tot interne ruzies en politieke winst voor extreemrechts. Er komen miljarden beschikbaar voor Afghanistan en omliggende landen om opvang in de regio te financieren en te voorkomen dat de mensen naar Europa komen.

Toch zal die opvang in de regio niet zo simpel zijn. Pakistan, het belangrijkste doorgangsland, zegt dat het anders dan na de Sovjetinvasie in de jaren tachtig niet zoveel nieuwe Afghaanse vluchtelingen kan opvangen. Het land dreigt ook al maanden helemaal geen vluchtelingen te zullen toelaten. Ze moeten maar met steun van de UNHCR en andere internationale hulporganisaties langs de Afghaanse grens worden gehuisvest.

Een Turkije-deal (waarbij Turkije in 2015 in ruil voor miljarden euro’s hielp om Syrische vluchtelingen buiten de EU te houden) zou Pakistan op het eerste gezicht niet onwelkom zijn. Want het land wil behalve een bevriende islamitische regering in Kaboel vooral ook goede relaties met de VS en de EU.

Pakistan-analist Abdul Basit van de Rajaratnam School of International Studies in Singapore gelooft echter niet dat Pakistan een Turkije-deal nastreeft. Pakistan verwacht wel financiële en logistieke hulp bij de opvang, bijvoorbeeld via de UNHCR. En het is, zegt Basit, bepaald niet uitgesloten dat Islamabad de ‘vluchtelingenkaart’ zal gebruiken om voordelen te bedingen bij de EU, zoals ruimere exportquota voor zijn producten of steun in zijn strijd tegen de FATF, de internationale financiële waakhond tegen witwassen en terreurfinanciering.

Exodus

De grote hoeveelheden vluchtelingen lijken intussen mee te vallen. De massale exodus die werd gevreesd bleef uit. Ondanks Pakistans dreiging de grens geheel af te sluiten, kunnen er volgens de BBC nog steeds mensen passeren, hoewel officieel alleen met Pakistaanse papieren of vanwege medische behandeling. Maar de mensensmokkelaarsroute werkt natuurlijk ook. Volgens The Guardian zijn er zeker 10.000 sjiitische Hazara naar Pakistan gevlucht.

VN-vluchtelingencommissaris Filippo Grandi waarschuwde na afloop van de evacuaties uit Kaboel wel dat er een veel grotere humanitaire crisis in aantocht is. Volgens Grandi raken tot eind dit jaar zeker 500.000 Afghanen op drift. Alle reden dus voor landen hun verantwoordelijkheid te nemen, hun grenzen open te houden en de lasten niet af te schuiven op buurlanden als Pakistan.