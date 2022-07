‘Voor de kinderen is het totaal geen ding, dat hier geen papa rondloopt’

Ingrid Neven (43) baat het Antwerpse restaurant Pazzo uit, Inge Laurijssen (47) werkt bij Gazet van Antwerpen. Ze zijn mama en mammie van Pia (10) en Pim (4). ‘Eigenlijk zijn wij een oerklassiek gezin.’

Pim speelt met zijn duploblokken, terwijl Pia over haar dansles vertelt. Hun mama’s drinken een kopje koffie aan de keukentafel. “Het is vrij uitzonderlijk dat je ons door de week met z’n vieren treft”, zegt Inge Laurijssen, nieuwsmanager bij Gazet van Antwerpen. “Woensdag is mijn vrije dag, en woensdagmiddag ons familiemoment.”

Haar partner Ingrid Neven is chefkok en eigenares van restaurant Pazzo in Antwerpen. “Na de lunch haast ik mij naar school om de kinderen te halen. Rond 17u30 wisselt Inge mij af, en ga ik terug werken. Als Inge ook ‘s avonds werkt, regelen we een babysit.”

“Dat lijkt hectisch, maar voor ons werkt het perfect”, zegt haar vrouw. “Het is alleen jammer dat Ingrid en ik elkaar zo weinig zien. Tijdens de week is het echt wisselen van de wacht.”

“Anderzijds willen we aan de kinderen meegeven dat het normaal is om hard te werken”, zegt Ingrid. “Ik ben zelf een boerendochter, en Inge is ook opgegroeid in een gezin van zelfstandigen. Maar uiteraard is er meer dan werk. In het weekend is het restaurant gesloten, dan is er tijd voor ons gezin.”

Ingrid Neven en Inge Laurijssen vormen al zeventien jaar een paar. Ze wisten al vrij vroeg in hun relatie dat ze kinderen wilden, en allebei zwanger wilden zijn. “In 2010 zijn we samen op adoptiecursus geweest”, vertelt Inge. “Als lesbisch stel was dat toen verplicht, zodat de meemoeder het kindje kon adopteren.”

“Het is lang geleden, maar ik heb me daar destijds enorm aan geërgerd”, zegt Ingrid. “Er worden zoveel vrouwen zwanger in hopeloze situaties, en wij moeten ons dan bewijzen als gezin. Ik was daar echt boos over.”

Inge: “Achteraf gezien heeft de tijd ons ingehaald: de cursus was niet meer verplicht toen Pim geboren werd. Vandaag zijn holebistellen gelijkgeschakeld met heterokoppels en kan de meemoeder het kind erkennen, net zoals een vader dat doet.”

MOEIZAAM TRAJECT

Pim en Pia zijn allebei kind van een anonieme donor. “We hebben wel overwogen om te kiezen voor een ons bekende donor, maar we kwamen er niet goed uit wie we moesten vragen”, zegt Ingrid. “Wat ook meespeelde, was de vrees dat die man te betrokken zou willen zijn in het leven van de kinderen.”

Omdat Inge vier jaar ouder is dan haar vrouw, zou zij als eerste zwanger worden. “Het was bij ons allebei een vrij moeizaam traject om zwanger te worden”, zegt de journaliste. “Bij mij waren er acht inseminaties nodig. Dat was zwaar, maar nog niets in vergelijking met Ingrid.”

“Bij mij heeft het drieënhalf jaar geduurd voor ik zwanger werd van Pim”, vertelt de chefkok van Pazzo. “Ik heb verschillende miskramen gehad en een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Aan het einde van de rit zijn we van ziekenhuis veranderd, omdat het te lang duurde en te moeilijk werd. Ik begon ook te vrezen dat ik niet zwanger kon raken van die donor. Het zaad overbrengen naar een andere fertiliteitskliniek bleek bovendien een heel dure aangelegenheid, waardoor we uiteindelijk voor een andere anonieme donor zijn gegaan.”

In juli 2017 werd Pim geboren. De vraag dan waar ze vooraf ook zelf mee worstelden: voelen ze een verschil in de liefde voor het kind dat ze zelf hebben gedragen? “Dat is krek hetzelfde”, zeggen ze allebei.

“Veel mensen vroegen ons of we niet liever een meisje hadden gehad”, zegt Inge. “Maar wij waren net erg blij met een jongetje, voor het evenwicht in het gezin. Ik had mezelf om een of andere reden ook altijd eerder als boys mom gezien. En Pia hoopte ook echt op een broertje.”

Hoewel de kinderen genetisch niets met elkaar gemeen hebben, voelen ze zich honderd procent broer en zus. “Ze komen goed overeen en zijn meestal heel lief voor elkaar”, zeggen hun moeders.

Tijdens het interview tokkelt Pia op haar gsm terwijl Pim met zijn blokken speelt. “We hebben hen op heel jonge leeftijd geleerd om op restaurant te gaan”, zegt Ingrid. “In het begin was dat gewoon een spaghetti, maar nu nemen we hen zelfs af en toe mee naar een sterrenrestaurant. Er liggen dan ook een stapel kleurboeken en een iPad op tafel, maar we krijgen altijd complimenten over hoe rustig ze zijn. Thuis willen ze vaak sneller van tafel, maar op restaurant genieten ze van de sfeer van het uitgaan. Afgelopen zaterdag hebben we van één tot vier samen getafeld en heerlijk bijgepraat. Dat is echt genieten.”

“Het is hier niet zo anders dan bij hetero’s”, zegt haar partner. “Eigenlijk zijn wij een oerklassiek gezin.”

“Voor de kinderen is het totaal geen ding, dat hier geen papa rondloopt”, vervolgt Inge. “Ik was vroeger soms bezorgd dat ze uitgelachen zouden worden met hun twee mama’s, maar dat is nog nooit gebeurd. Soms vragen kinderen uit de klas of het niet jammer is dat hier geen papa is, maar Pia is daar heel chill in. Dat komt omdat wij zelf ook geen mensen zijn die de hele tijd op de barricades gaan staan. Het is hier gewoon-gewoon.”

‘DIE IS OOK LESBI’

Op de school van de kinderen is een gezin met twee mama’s wel een uitzondering. Inge: “Voor zover wij weten zijn er maar een of twee andere lesbische ouderparen. “Maar er wordt veel rekening gehouden met onze situatie. Pim had voor moederdag bijvoorbeeld twee knutselwerkjes gemaakt.”

“We zijn daar zelf ook wel in geëvolueerd”, zegt Ingrid. “Bij Pia voelden we nog de nood om met een kleuterboekje uit te leggen hoe dat allemaal werkt met twee mama’s. Ik herinner me een tekening van een zak met zaadjes, die de conceptie moest uitleggen... Bij Pim waren we daar veel minder mee bezig. We hebben meer vertrouwen dat het wel losloopt.”

Het enige moment dat ze wel op de barricades staan, is tijdens de Antwerp Pride. Ingrid: “Het is heel tof om dan als gezin naar buiten te komen. De kinderen vinden het heel leuk, die parade, die kleuren. En je komt er vriendinnen van vroeger tegen die ondertussen ook kinderen hebben.”

“Dan voel je je wel sterk”, zegt Inge. “In België ondervinden wij weinig problemen als lesbisch stel, maar uiteraard hoor je ook hier soms vreselijke verhalen. Zelf herinner ik me eigenlijk alleen een onaangename gebeurtenis op vakantie in Italië. Een vrouw zag ons als twee zussen. Toen we vertelden dat we een koppel zijn, veranderde haar gezicht. Ze werd veel afstandelijker. Dat viel echt op. Jammer.”

“Maar thuis hebben we eigenlijk nooit last”, zegt Ingrid. “Wij wonen zogezegd in een moeilijke buurt (vlakbij het Antwerpse Sint-Jansplein, ELB), maar we voelen ons hier helemaal aanvaard.”

“De wereld is veranderd”, zegt Inge. “Dat merk ik als ik tieners met elkaar hoor praten. Pia is erg open: ze heeft het altijd over lesbi. ‘Die of die is ook lesbi’, zegt ze dan. Zonder dat ze daar verder over oordeelt. Toen ik tien was, hadden we dergelijke klasgesprekken niet. Ik hoop dat we over tien jaar, of op een dag, van al die labels verlost zullen zijn, en dat het voor onze kinderen nog makkelijker zal zijn dan vandaag.”