‘Voor de Belgische piloten is dit een groot verhaal, voor Ryanair is het slechts een speldenprik’

De piloten van Ryanair in Charleroi leggen vandaag opnieuw het werk neer. Voor de vierde keer dit jaar, maar dat lijkt allemaal weinig indruk te maken op CEO Michael O’Leary. ‘De piloten moeten uitkijken dat ze straks hun eigen ruiten niet inslaan.’

Door de staking van de Belgische Ryanair-piloten schrapt de Ierse lagekostenmaatschappij vandaag en morgen 88 van de 340 geplande vluchten op de luchthaven van Charleroi. Het is voor de derde keer deze zomer dat de Belgische piloten actievoeren. Ze eisen onder meer dat hun lonen worden teruggebracht naar het niveau van voor de coronapandemie en dat het bedrijf zich houdt aan de wettelijke automatische loonindexatie.

Voor de directie van Ryanair is dat onbespreekbaar. Het conflict zit intussen muurvast. “Beide partijen hebben zich ingegraven in hun grote gelijk, waardoor een compromis hoe langer hoe moeilijker wordt”, zegt professor Wouter Dewulf, luchtvaarteconoom aan de UAntwerpen. “Langs de ene kant staat een zeer strijdvaardige vakbond die bijna dogmatisch vasthoudt aan die index. Aan de andere staat een zeer assertieve directie die graag de randjes van de wetgeving opzoekt.”

Ryanair is al jaren de meest rendabele burgerluchtvaartmaatschappij van Europa. Het belangrijkste uitgangspunt van CEO Michael O’Leary: winst maken gaat makkelijker als de kosten laag zijn. Het welzijn van het personeel ligt hem minder nauw aan het hart. In interviews liet hij al optekenen dat staken in ons land de nationale sport is. In 2018 werd O’Leary verkozen tot slechtste baas ter wereld.

Iers loon

Brussels South Charleroi Airport was in 2001 de eerste Ryanair-hub op het vasteland. Onder de werknemers is er al jaren veel ergernis over het harde sociale beleid uit Ierland. “Als je ziek bent, krijg je meteen een brief dat je het vluchtschema in de war hebt gebracht en passagiers aan hun lot hebt overgelaten. Ben je nog eens ziek, dan kun je het komen uitleggen in Dublin”, zegt een ervaren piloot die anoniem wil blijven.

Werknemers krijgen een Iers loon en betalen belastingen in Ierland, maar hebben wel recht op sociale zekerheid volgens de Belgische normen, wat regelmatig tot spanning leidt. Toen tijdens de coronaperiode in ons land de tijdelijke werkloosheid werd uitgeroepen, kreeg het personeel zijn uitkering pas laattijdig. Ryanair heeft geen Belgische hr-afdeling waar werknemers terecht kunnen, wat de frustraties doet oplopen.

Mogelijk zal Ryanair enkele toestellen uit België weghalen. Beeld In Pictures via Getty Images

Hebben de Ryanair-piloten het dan zo slecht? Volgens Dewulf zijn de arbeidscondities in vergelijking met andere maatschappijen zeker niet slecht. Het basisloon van een gezagvoerder bedraagt 7.000 à 8.000 euro netto per maand. Copiloten verdienen ongeveer de helft tot twee derde, naargelang van de anciënniteit.

Het werkrooster is bovendien erg afgelijnd. Na vijf dagen werken zijn Ryanair-piloten vier dagen thuis. Door het vluchtschema zo in te richten dat piloten de dag eindigen waar ze hem begonnen zijn, kan het bedrijf besparen op hotelovernachtingen. Interessant voor Ryanair, maar ook voor piloten met een gezin. “Als je ’s ochtends op tijd begint en twee keer naar Milaan vliegt, kun je ’s avonds nog thuis eten.”

Voor beginnende piloten is Ryanair vooral interessant omdat ze veel vlieguren kunnen maken en daardoor sneller kunnen opklimmen tot senior first officer of gezagvoerder. CEO O’Leary weet in ieder geval voldoende nieuwe piloten te vinden, waardoor stakingen als die in Charleroi hem weinig zorgen baren.

“Voor de Belgische piloten is dit een groot en belangrijk verhaal, voor Ryanair is het slechts een speldenprik”, zegt Dewulf. “Bovendien heeft het bedrijf enkele vliegende ploegen die een staking kunnen opvangen. Maandag en dinsdag zullen er vermoedelijk piloten uit Bergamo en Dublin aanvliegen om een deel van het werk op te vangen.”

Zestien gebaseerde vliegtuigen

Hoe moet het nu verder in Charleroi? De christelijke vakbond wil doorgaan tot Ryanair met toegevingen komt. “We hebben nog geen enkel aanvaardbaar voorstel gekregen”, zegt Didier Lebbe, vakbondsman van de Franstalige christelijke vakbond. “Het enige wat we krijgen zijn bedreigingen en onwettige voorstellen.”

De kans dat O’ Leary de loonindexering zal toestaan, is nagenoeg onbestaande, zegt Dewulf. “De piloten moeten uitkijken dat ze straks hun eigen ruiten niet inslaan. Vandaag telt Charleroi zestien gebaseerde vliegtuigen. Het zou me niet verbazen mocht Ryanair bij de bekendmaking van het winterschema eind oktober enkele toestellen weghalen.”

Reizigers zouden daar weinig van merken. Piloten moeten dan van een andere basis (bijvoorbeeld Dublin of Barcelona) vertrekken. Maar aan een gebaseerd toestel hangen wel tientallen lokale jobs vast. De dreiging van jobverlies of het verplaatsen van de uitvalsbasis wekt verdeeldheid onder de piloten.

In Eindhoven sloot Ryanair in 2018 zijn basis na aanhoudende sociale onrust. Op Brussels Airport sloot Ryanair vorig jaar zijn basis met twee toestellen. Kan Ryanair de basis in Charleroi ook volledig sluiten? Volgens Dewulf is dat een minder realistisch scenario. “Maar afbouwen als signaal naar de vakbonden zie ik wel gebeuren als er niet snel een oplossing wordt gevonden.”