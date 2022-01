Voor 10.000 euro per jaar kan je starten aan deze privéschool voor hoogbegaafden in Brugge

In Brugge willen drie academici van de VUB een internationale middelbare school voor hoogbegaafde en hoogsensitieve leerlingen oprichten: Buckminster College, een nieuwe methodeschool. Omdat de school zich niet zal houden aan het leerplan van de Vlaamse overheid, krijgt ze geen subsidies. Daarom zoeken de initiatiefnemers sponsors, want anders zal het inschrijvingsgeld 10.000 euro per jaar bedragen. ‘En wij willen geen eliteschool worden’, zegt directeur Marta Lenartowicz.

Voor sommige kinderen gaat de school te traag. Ze zijn hoogbegaafd, vervelen zich vaak te pletter op de schoolbank en komen op die manier niet zelden in problemen. De Vlaamse regering trok eind 2019 een half miljoen euro uit om dat soort leerlingen beter te ondersteunen, maar Marta Lenartowicz is ervan overtuigd dat zij een aparte, op maat gemaakte vorm van onderwijs verdienen.

“Dat is geen kritiek op het bestaande onderwijs. Dat is goed voor negentig procent van de leerlingen. Maar die andere tien procent, die heeft nood aan iets anders. Ook hoogsensitieve kinderen horen daarbij. Ook zij hebben veel potentieel, maar voelen zich in het klassieke onderwijs zelden thuis of welkom. Ook voor hen is Buckminster College er.”

Lenartowicz is een Poolse doctor in de filosofie die na een internationale carrière in Engeland, Canada en de VS, in 2014 aan de VUB is beland. Daar werkt ze voor het Center Leo Apostel, een afdeling van de universiteit waar verschillende disciplines samenwerken. Samen met twee collega’s van haar - een Vlaming en een Israëli die aan de VUB onderzoek doen naar leermethodes - heeft ze vergevorderde plannen voor een nieuwe school.

Marta Lenartowicz. Beeld Wouter Van Vooren

In die school bepaalt de leerling het tempo, worden vakjes tussen verschillende vakken gesloopt, is de mix van onlinelessen en thuiswerk geen coronamaatregel maar een principe, en worden de leerlingen gestimuleerd om alles in vraag te stellen. Een doe-maar-op-school mag het niet zijn. De bedoeling is om de jongeren klaar te stomen voor een academische opleiding. “We willen erkend worden als internationaal baccalaureaat. Dat diploma is evenveel waard als een Belgische diploma secundair onderwijs.” De voertaal zal Engels zijn, maar de leerlingen - die uit alle hoeken van de wereld mogen komen - zullen ook verplicht Nederlands- en Franstalige examens afleggen. Het precieze leerprogramma wordt nog uitgewerkt.

Die school gaat Buckminster College heten. Dat de naam doet denken aan een oud en beetje stoffig Brits instituut, is geen bezwaar. Op de website van de school - die heel professioneel is uitgebouwd en ook vol moeilijke teksten over onderwijs staat - baadt alles in een sfeer van nostalgie en fantasy. Afdelingshoofden worden bijvoorbeeld ‘magisters’ genoemd. “We willen een soort tovenaarsschool zijn”, zegt Lenartowicz. “Daarmee bedoel ik natuurlijk niet dat we de kinderen verdwijntrucjes gaan aanleren of bezemvliegen, maar wel de magie van uitvinden en creëren, van ontdekken en grenzen verleggen.”

De school is nu al gestart met een interactief educatief spel, en dat past ook helemaal in die fantasysfeer. Het spel duurt een aantal maanden en deelnemers moeten er voor naar Brugge afzakken. Het is een manier om kennis te maken met de methodes van de school. En tegelijk ook met haar prijzen. Meedoen aan ‘De Stelling van de Ravenkralen’ kost 1.735 euro, reis naar Brugge niet inbegrepen. Wie zich wil inschrijven voor de school die hoopt in september 2023 de deuren te openen, zal zeker 10.000 euro per kind per jaar betalen.

“Dat is ook het tarief van andere internationale scholen”, zegt Lenartowicz. “Maar wij zouden die prijs graag drukken en beurzen schenken aan kinderen uit gezinnen die het minder breed hebben. Want elitair willen we totaal niet zijn. Integendeel, onze filosofie is anti-elitair. Het ideale scenario zou zijn dat we 1 miljoen euro verzamelen en dan kan elk van de 108 leerlingen bij ons gratis onderwijs volgen.”

Meer info: www.buckminstercollege.org