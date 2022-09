Voor 1.899 euro met Willy Sommers naar Dubai: fanreizen zijn succesvoller en diverser dan ooit

Liefhebbers van schlagerzanger Willy Sommers kunnen volgend jaar de polonaise dansen in de Verenigde Arabische Emiraten. Net als veel andere bekende Vlamingen organiseert de artiest een eigen fanreis. De interesse voor de reisformule is groot, al hangt er een fiks prijskaartje aan vast. ‘Je krijgt iets exclusiefs.’

‘Dubai met een Vlaams tintje’, zo omschrijft Willy Sommers zijn zevendaagse luxueuze fanreis die in februari van volgend jaar doorgaat. Zijn reisgezellen trekken langs belangrijke bezienswaardigheden in de Verenigde Arabische Emiraten, slapen in een vijfsterrenhotel en worden – de kers op de taart – getrakteerd op een concert van hun idool. Op de Facebook-pagina klagen velen over de deelnameprijs van 1.899 euro per persoon, maar Caroline Van Holderbeke (52) ziet er geen graten in. Ze volgt de carrière van Sommers al bijna vier decennia op de voet en vergezelde hem in het verleden op meerdere fanreizen.

“We trokken onder meer naar Turkije, Florida en Zuid-Afrika. Die reizen zijn heel fijn omdat je bijvoorbeeld langer met Willy kan praten dan na een show. Zo kan je hem ook eens iets uit je privéleven vertellen.” Door de drukke agenda van de zanger kan hij soms maar enkele dagen van een reis aanwezig zijn. Voor buitenstaanders lijkt dat misschien bizar, maar deelnemers worden vooraf gebrieft over wanneer ze hem kunnen verwachten. “We wandelen als fans ook niet als eendjes achter hem aan”, zegt Van Holderbeke.

Pionier

Sommers’ fanreis krijgt in de eerste plaats aandacht door de hoge kostprijs en de exotische locatie, maar de man vindt absoluut het warm water niet uit. Artiesten bieden hun fans al verschillende decennia de kans om elkaar in een intiemere setting te leren kennen. Charmezanger Salim Seghers geldt voor ons land als een pionier. Hij noemt zichzelf graag ‘de koning van de fanreis’ en trekt straks voor de vijfendertigste keer met honderden fans naar hetzelfde hotel in Lloret de Mar. De man was nog niet voltijds actief als artiest toen een Lommels reisbureau hem in de jaren tachtig vroeg om tijdens een van hun groepsreizen op te treden. Dat werd een groot succes en in de jaren nadien groeiden zowel het deelnemersaantal als Seghers’ betrokkenheid. Tijdens de reis is hij het eerste aanspreekpunt voor fans. “Al ga ik niet mee op excursie, ik focus me op de dagelijkse shows in het hotel.”

Terwijl Seghers succes vindt in Spanje, schieten gelijkaardige reisconcepten in diezelfde periode als paddenstoelen uit de grond. Vooral charmezangers boeken er dankzij hun iets oudere en vaak kapitaalkrachtigere fanbase mooie resultaten mee. Al toont een blik op de recentste reisbrochures aan dat de formule al lang niet meer voorbehouden is voor mensen die al eens graag de polonaise dansen. Vrijdag vertrekken 500 soapfans samen met enkele Thuis-acteurs voor een week naar Korfoe, presentatrice Evy Gruyaert trekt straks naar Kreta voor kook- en yogaworkshops en Karl Vannieuwkerke verwelkomt fietsliefhebbers in het Spaanse vissersdorpje Calpe.

Thuisgevoel in het buitenland

Het aanbod aan reisformules rond mediamerken en artiesten is even divers als populair, bevestigt Lies Bruneel van de Oost-Vlaamse touroperator Project Reizen. Na de pandemie staan mensen er volgens haar meer voor open om aardig wat geld voor hun vakantie neer te tellen, de impact van de inflatie is voorlopig niet sterk merkbaar. Tijdens een van de exotische reizen met bekende Vlamingen treden mensen bovendien makkelijker uit hun comfortzone en beleven ze avonturen die ze tijdens een solotrip mogelijk zouden missen. Dat kan een extra reden zijn waarom fans voor een trip met Sommers of Gruyaert kiezen. “Je bent in een ander land, maar het voelt ook vertrouwd aan omdat er een bekend gezicht mee is. Bovendien komen er alleen maar Vlamingen mee, wat een thuisgevoel in het buitenland opwekt”, zegt Bruneel.

Volgens hoogleraar toerisme Jan van der Borg (KU Leuven) moet je de populariteit van de fanreizen ook zien binnen een afnemend belang van de massacultuur. Vroeger trokken Vlamingen misschien massaal met de auto naar het zuiden, vandaag wordt ontspanning meer op maat van het individu afgesteld. “Nichemarkten knabbelen aan het aandeel van de klassieke zon-, zee- en strandvakanties.”

Revival touroperatoren

Dat heeft als voordeel dat de grootste toeristische trekpleisters minder drukte ervaren en dat touroperatoren het plots weer drukker krijgen. Zij zagen zwarte sneeuw tijdens de pandemie en voelden de hete adem van digitale platformen als booking.com al langer in hun nek, maar beleven nu een onverwachte revival. Volgens Van der Borg kunnen ze namelijk een meerprijs aanrekenen voor deze totaalbelevingen. De mensen die 1.900 euro voor hun uitje met Sommers ophoesten, zijn er zich dus van bewust dat de reis goedkoper zou zijn als ze die alleen zouden maken. “Maar alles is bij ons volledig geregeld en als iets misloopt, wordt het opgelost”, zegt Bruneel.

Hoeveel geld de artiesten precies aan hun reizen verdienen, is onduidelijk. Bruneel vertelt dat er met elke beroemdheid andere afspraken gelden, Seghers houdt het eveneens vaag. Hij laat weten dat gastartiesten als Celien Hermans en Andrei Lugovski niet vergoed worden voor hun optreden tijdens de reis. Wel mogen ze samen met hun partner een week in het hotel verblijven en krijgen ze hun reiskosten terugbetaald. “Het is een aanbod waarop ook dit jaar weer acht artiesten ingaan. Dan is het tot half twaalf ’s nachts feest in het hotel.”