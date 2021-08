▶ Von der Leyen: ‘EU staat in contact met taliban, akkoord tussen lidstaten om humanitaire hulp te verlengen’

Bekijk de video:

Volgens Von der Leyen wil de Europese Commissie er vooral voor zorgen dat de evacuaties die verschillende Europese landen uit Afghanistan uitvoeren goed verlopen, en dat de mensen die geëvacueerd moeten worden “legale en veilige vluchtroutes” kunnen gebruiken. Nu blijkt het voor heel wat mensen erg moeilijk om de internationale luchthaven van Kaboel te bereiken, van waaruit de evacuaties plaatsvinden. De westerse legers opereren met uitzondering van enkele Amerikaanse en Duitse helikopters niet buiten de perimeter van de luchthaven, en dus moet het gros van de evacuatiegerechtigden er op eigen houtje zien te geraken, voorbij de controleposten van de taliban.

Von der Leyen beloofde in Madrid ook nog meer humanitaire hulp voor Afghanistan vanuit de Europese Unie. De Europese Commissie zal daar in de nabije toekomst een voorstel rond doen, beloofde ze. “We moeten helpen, dat is onze verantwoordelijkheid. Ook voor de mensen die in Afghanistan zijn gebleven.” Tegelijkertijd zal er geen geld naar het nieuwe Afghaanse regime vloeien als de taliban de mensenrechten niet respecteren. Voor de komende zeven jaar is al 1 miljard euro aan Europees ontwikkelingsgeld voor Afghanistan uitgetrokken, maar de EU zou dat bedrag dus ook kunnen inhouden.

Op de militaire luchthaven van Madrid, die ongeveer tien kilometer ten noordoosten van de Spaanse hoofdstad ligt, is een opvangcentrum ingericht voor Afghanen die in hun thuisland voor de Europese instellingen hebben gewerkt en geëvacueerd zijn door hun land. Ook hun gezinnen worden er opgevangen. Die mensen kunnen na veiligheids- en medische controles naar andere landen in de EU worden overgebracht. Ons land engageerde zich al om 42 Afghanen uit die categorie op te vangen.

Von der Leyen bezocht het centrum vandaag samen met de Spaanse premier Pedro Sanchez, Europees Raadsvoorzitter Charles Michel en de Europese hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid Josep Borrell.

