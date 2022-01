Volwassenen die een (extra) opleiding willen volgen, kunnen dat voortaan ook online doen

LEAH, ofwel LEarning At Home. Dat is de naam die het katholiek onderwijs aan haar nieuwe onlineplatform geeft voor het volwassenenonderwijs. Mensen die een nieuwe taal willen leren of zich willen omscholen tot fotograaf zullen dat vanaf vandaag ook volledig online kunnen doen.

Eigenlijk moeten geïnteresseerde cursisten daarvoor de coronacrisis bedanken. Net als in het reguliere onderwijs waren fysieke lessen daardoor uit den boze. Alles moest een tijdlang digitaal gebeuren. De centra besloten van de nood een deugd te maken en bouwden dat online-aanbod helemaal uit.

Om een idee te geven: de zeven centra voor volwassenenonderwijs bereiken vandaag al 75.000 cursisten. De bedoeling is echter dat het er meer worden. Zowel het katholiek onderwijs als de Vlaamse regering, die de uitbouw van het platform mee subsidieerde met relancemiddelen, hoopt op deze manier meer mensen aan te kunnen zetten tot wat ze levenslang leren noemen. In vergelijking met de rest van Europa volgen er betrekkelijk minder volwassenen in ons land zo'n extra opleiding. De hoop is dat een online-aanbod meer mensen over de streep kan trekken.

“Als werknemer is het belangrijk om regelmatig bij te scholen, maar levenslang en levensbreed leren gaat ook om continue vorming en persoonlijke ontwikkeling”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Het stimuleert mensen om te participeren als actieve en verantwoordelijke burgers aan deze snel veranderende samenleving.”