Volvo-site in Gent in de running voor giga-batterijfabriek: ‘Gent heeft sterke troeven’

Bekijk: Bruyneel en Jambon over de mogelijke Gentse fabriek

“De toekomst van de Gentse fabriek staat absoluut niet ter discussie. Integendeel, ik denk dat die voor vele jaren verzekerd is”, zegt Geert Bruyneel, hoofd van de wereldwijde productie, bij een bezoek aan Volvo in Zweden. Er lopen gesprekken voor een tweede batterijfabriek in Gent. “We hebben de intentie om het op te richten, een deel van dat verhaal is een giga-batterijfabriek”, bevestigt hij aan VTM Nieuws.

Volvo Car Gent assembleert nu ook al batterijpacks voor elektrische wagens, maar in de giga batterijfabriek zouden de batterijen volledig door Volvo zelf gebouwd worden. De beslissing zou in de eerste helft van volgend jaar genomen worden. Als de fabriek in Gent zou komen, zou ze batterijen moeten leveren voor 300.000 à 400.000 wagens per jaar.

In Gent worden vandaag al twee elektrische modellen gebouwd, de XC40 Recharge en C40 Recharge. Volvo is ervan overtuigd dat ze tegen 2030 alleen nog elektrische wagens zullen produceren. “We hebben een tussentijdse mijlpaal van 50 procent tegen 2025. We zijn ervan overtuigd dat het de juiste strategie is. Dat kadert in de ambitie om volledig klimaatneutraal te zijn.”

‘Belangrijke werkgever’

Toch is de beslissing nog niet definitief en vormen ook andere locaties in Zweden nog een mogelijkheid. Vlaams minister-president Jambon zit deze middag daarom samen met de toplui van Volvo Cars, om te bekijken wat de Vlaamse overheid kan doen om de autobouwer te overhalen om voor Gent te kiezen.

“Volvo is een belangrijke werkgever in Vlaanderen, zowel Volvo Cars als Volvo Trucks”, zegt Jambon bij VTM Nieuws. “Volvo is ook een permanente investeerder. Het is belangrijk dat we vinger aan de pols houden met de bedrijven om te kijken of we die nog beter kunnen ondersteunen in Vlaanderen. Als er investeringsplannen zijn, dan hoop ik die zo veel mogelijk naar Vlaanderen te trekken. We willen de relaties met dat bedrijf optimaal houden. De plannen over een batterijfabriek zijn er langs de kant van Volvo.”

Volgens Jambon is Vlaanderen klaar voor elektrische wagens. Maar de stelling dat er tegen 2030 alleen nog elektrische wagens zullen rondrijden vindt hij “nogal drastisch”. “We produceren al elektrische wagens in Gent. Als Vlaamse regering hebben we beslist om 35.000 laadpalen in Vlaanderen te zetten”, aldus Jambon, die benadrukt dat er tegen 2030 genoeg laadpalen zullen zijn op de Vlaamse wegen.

Jambon zegt verder nog dat we voor sommige aspecten met een jaloers blik naar Zweden kunnen kijken. “Voor anderen kijken zij dan weer jaloers naar ons. Zo hoort het ook in landen die relaties met elkaar willen opzetten”, luidt het. “In het noorden gebeurt veel, maar hier ook.”