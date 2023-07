Volkswagen: te vroeg om beroep aan te kondigen in Dieselgate-zaak

De rechtbank veroordeelde Volkswagen donderdag tot een schadevergoeding van 5 procent aan de kopers van auto’s die uitgerust waren met de zogenoemde sjoemelsoftware waarmee de schadelijke uitstoot bij tests kon gemanipuleerd worden. Testaankoop had een groepsvordering of ‘class action’ aangespannen voor gedupeerden die hun voertuig na 1 september 2014 hadden gekocht. Parallel was er ook een klassieke procedure, waarbij Testaankoop optrad bij volmacht namens 4.368 partijen, die hun voertuig voor die datum gekocht hadden. Ook daarin veroordeelde de rechtbank Volkswagen tot schadevergoedingen van 5 procent.

In de ‘class action’ hebben gedupeerden vier maanden de tijd om zich kenbaar te maken, vanaf het moment dat de beroepstermijn is verstreken, voor zover geen beroep is aangetekend. Volkswagen-woordvoerder Dirk Ameer zegt vrijdag dat het duidelijk mag wezen dat de uitspraak, wat Volkswagen betreft, “fout” is. “Maar het is nog te vroeg om te beslissen over een hoger beroep. We moeten nu eerst samen met onze advocaten het vonnis bestuderen.”

Volkswagen gaf eind 2015 toe dat het autoconcern wereldwijd 11 miljoen dieselwagens uitgerust had met software waardoor de schadelijke uitstoot bij tests kon worden gemanipuleerd. In juni 2016 startte Testaankoop daarom een ‘class action’ of groepsvordering. Het wou daarmee de schade herstellen van de consumenten die sinds 1 september 2014 in België de auto’s kochten. Nadat een verzoeningspoging op niets was uitgedraaid, ging de rechtszaak in mei 2023 van start.