‘Volk lijkt wel te blijven toestromen’ tijdens tweede nacht van illegale rave: waarom ontruimt de politie de site niet?

Wat is er aan de hand?

Rond half elf vrijdagavond stroomden de eerste mensen in colonne toe aan het militair domein in Kerkom bij Sint-Truiden. Duizenden mensen uit verschillende landen kwamen er samen voor een illegale rave. Noch de politie, noch de stad Sint-Truiden waren op de hoogte en het feest was dus ook niet vergund. De hele nacht en dag lang werden de buurtbewoners opgeschrikt door het lawaai en de overlast van de aanwezige feestvierders.

De politie communiceerde zaterdagochtend bezig te zijn met de rave, maar bevestigde even later dat het hele gebeuren opdoeken geen optie was. “Met de middelen die we hebben proberen we de rave onder controle te houden, maar we hebben 40 manschappen ter beschikking om dit op te lossen en er zijn mogelijk 6.000 mensen aanwezig. Dan moeten de mensen gewoon beseffen dat je zoiets niet zomaar kan stilleggen”, zegt burgemeester Ingrid Kempeneers daarover. De politie wil het illegale feest gecontroleerd laten uitdoven om te voorkomen dat de situatie escaleert.

De aanwezige ravers gaven aan zeker tot maandag te willen blijven. Al blijkt dat eindpunt niet voor iedereen vast te staan. “Ik heb een van de geluidsmensen gesproken die op de rave aanwezig is en hij vertelde dat hij al zeker tot maandag geboekt was, maar dat zo’n rave gewoonlijk nog enkele dagen verder gaat. Zeker als de politie niet tussenkomt", vertelt een buurtbewoner. “Iemand zei zelfs tot donderdag te willen blijven.”

Waarom wordt de rave niet stilgelegd?

Sinds gisteravond krijgt de lokale politie dan toch versterking van de federale politie en Defensie om de raveparty onder controle te houden. Buurtbewoners klaagden eerder over het gebrek aan actie, al zijn de extra manschappen niet van plan om de raveparty meteen stil te leggen.

“Op dit moment vragen heel veel mensen zich af waarom we de site niet ontruimen”, klinkt het bij het stadsbestuur. “Experten hebben hierin een duidelijk standpunt ingenomen: op basis van de beschikbare mensen en middelen is het op dit moment niet mogelijk om het uitgestrekte gebied met zo’n groot aantal aanwezigen, vaak onder invloed van verdovende middelen, op een veilige manier te ontruimen. Op andere plaatsen waarbij de politie optrad, sloeg de sfeer bij de aanwezigen zeer snel om met gevaar voor de ordediensten, omwonenden en met vandalisme tot gevolg.”

Wat doet de politie op dit moment dan wel?

“We begrijpen dat buurtbewoners zich onveilig voelen en gefrustreerd zijn omdat er niet ontruimd wordt. Ook als lokaal bestuur dringen we aan op bijkomende maatregelen. De omvang van dit illegaal event is zodanig groot dat ondersteuning van bovenaf noodzakelijk is. Ondertussen is ons bevestigd dat er extra mankracht zowel van de federale politie als defensie wordt ingezet. Onze prioriteit ligt bij het bewaken en beveiligen van de omgeving én het bijstaan van de buurtbewoners”, vertelt burgemeester Ingrid Kempeneers (cd&v).

Ondertussen zijn er in heel de provincie en op alle invalswegen politieacties op alcohol en drugs in het verkeer om de mensen die van plan waren naar Sint-Truiden te komen voor de illegale raveparty te controleren. Er werden al verschillende processen-verbaal opgesteld onder andere voor druginbreuken. Organisatoren, medeorganisatoren en aanwezigen worden geïdentificeerd en vastgestelde inbreuken worden in kaart gebracht want dit is een illegale bijeenkomst.

Vanmorgen zit de Crisiscel met vertegenwoordigers van de Federale en Lokale Politie, Defensie, Parket, Noodplanning en Crisisbeheer Limburg en de veiligheidscel van het lokaal bestuur Sint-Truiden opnieuw samen om de illegale raveparty en het plan van aanpak te bespreken.