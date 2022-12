Volgt ontslag Hoefkens toch nog? Club Brugge geeft in slotseconden 1-0-voorsprong tegen OHL uit handen

Hoogspanning in Jan Breydel maandagmiddag. Club Brugge - OH Leuven had een doordeweeks eindejaarspotje moeten worden, maar dat was het door de omstandigheden allerminst. Met Carl Hoefkens, die onder hevige druk stond, en bij uitbreiding blauw-zwart dat zich ten opzichte van competitieleider Genk niet nog een misstap kon permitteren. Hoefkens liet de woensdag licht geblesseerde Noa Lang op de bank, Sowah was de enige nieuwe naam ten opzichte de bekerwedstrijd tegen STVV. Skov Olsen haalde zelfs de bank niet - hij die de keuze van de coach openlijk in vraag had gesteld daags voor de wedstrijd.

Beeld BELGA

Jutglà vanop de stip

Club had net als tegen STVV meteen het overwicht, al leverde dat niet meteen kansen op. Een kopballetje van Sylla, een gevaarlijk schot van Meijer dat net voorlangs dwarrelde. Sowah schoot nog eens vanop afstand op de doelman, meer voetbalde Club in het eerste halfuur niet bijeen. De Leuvenaars leunden fel achterover, blauw-zwart speelde te traag en te steriel.

Op het halfuur toonde de thuisploeg, bij wie Hoefkens quasi de ganse eerste helft voor de bank stond, meer beleving. Pas op slag van rust leverde dat de verdiende openingsgoal op. Na tussenkomst van de VAR kreeg Club een verdiende penalty na een overtreding van Mendyl op Buchanan. Jutglà trapte de bal mooi in de benedenhoek. Alles volgens plan dus halverwege voor Hoefkens.

Beeld Photo News

Geen overtuigend Club

Na rust deed Club het met de voorsprong op zak ‘au ralenti’. Niet veel nadat OH Leuven een niet te missen kans toch de nek omwrong, volgden dan ook de eerste fluitconcerten. Jutglà en Buchanan gingen aan de overzijde hun kans van net buiten de grote rechthoek, zonder succes. Verder kwam Club lange tijd niet… en zo bleef de spanning hangen bij ingang van het slotkwartier.

Via Ricca, die een vroege voorzet net niet kon binnenduwen, volgde een tweede waarschuwing. Via een dwarrelbal van de voet van Mendyl een derde. Aan de overkant liet de sterk ingevallen Nusa na de 2-0 voorbij Cojocaru te trappen. Ook Jutglà liet tot twee keer toe na de match in een beslissende plooi te leggen.

Beeld Photo News

Nsingi in de blessuretijd

Finaal kon blauw-zwart het kleinste verschil toch niet over de streep trekken tegen de Leuvenaars. Nsingi maakte diep in de blessuretijd gelijk.

Club Brugge brengt zo een belangrijke wedstrijd op tweede kerst niet tot een goed einde, wat grote twijfels doet rijzen of Carl Hoefkens ook volgend jaar op de bank zit bij de Bruggelingen. Want de matige prestatie van Club lag in de lijn van de flauwe matchen van voor de WK-break, waardoor het helemaal niet uitgesloten is dat het bestuur de komende tijd alsnog ingrijpt.

Carl Hoefkens Beeld Photo News

Hoefkens: ‘Niemand heeft uitgesproken dat enkel winst vandaag volstond’

Na het nieuwe puntenverlies tegen OH Leuven zou Hoefkens’ C4 wel eens klaar kunnen liggen. De coach van Club lijkt er zich alleszins niet heel druk om te maken en verscheen overwegend positief en optimistisch voor de camera’s van Eleven Sports. “We verdienden om te winnen. De reactie van mijn spelers was positief. Ik ben tevreden over wat ze hebben laten zien. Maar als je de kansen krijgt, moet je ze afmaken. Simon heeft quasi geen bal moeten pakken, maar je weet dat er altijd één kans kan volgen. Door die late gelijkmaker lijkt het nu alsof alles slecht was.”

Of zijn lot na het nieuwe puntenverlies nu bezegeld, daar sprak Hoefkens zich niet over uit. “Mijn lot ligt in de handen van andere mensen. Dat is het harde aan coach zijn, maar normaal in de huidige voetbalwereld. Daar moet ik in meegaan. Niemand heeft uitgesproken dat enkel winst vandaag volstond. Dat is meer uitgespeeld door de media om de druk op deze match op te voeren.”

Hoefkens benadrukte ook nog dat enkele maanden geleden Club nog “op de top van de wereld stond”. “Alles maakt deel uit van een visie die we willen neerzetten. Mijn volgende doel is om Europees verder succes te boeken. Als het goed gaat, is dat het werk van iedereen. En als er een mindere periode is, ben ik blij om alles op mij te nemen.”