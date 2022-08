Volgens WHO-top negeren rijke landen ‘grootste ramp op aarde’ in Tigray wegens huidskleur: ‘Niemand geeft een moer om Afrika’

Het is de tweede keer dat de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) rijkere landen wakker wil schudden met deze uitspraak. Ethiopische troepen sluiten in Tigray al meer dan anderhalf jaar zes miljoen mensen af van eten, medicijnen en andere levensbehoeften.

“Ik kan jullie vertellen dat de humanitaire crisis in Tigray erger is dan in Oekraïne”, zei Ghebreyesus. “En ik zei het een paar maanden geleden al: de huidskleur van mensen is misschien wel de reden daarvan.”

In april stelde de WHO-topman de retorische vraag of de wereld net zo veel aandacht besteedt aan “zwarte als aan witte oorlogsslachtoffers”. Hij doelde niet alleen op de situatie Tigray, maar bijvoorbeeld ook op Jemen en Myanmar. Zijn boodschap leidde nauwelijks tot internationale reacties.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Beeld AP

‘Naakte waarheid’

Nu focust Ghebreyesus zich specifiek op Tigray. Niet omdat het zijn geboortegrond is, zegt hij, zoals hem wel eens wordt verweten. “De naakte waarheid” is dat zich in de noordelijke Ethiopische grensregio “op dit moment de grootste ramp op aarde” afspeelt, zegt hij.

Ghebreyesus erkent dat de oorlog in Oekraïne door het Russische bezit van kernwapens extra dreigend is: een nucleaire oorlog zou “de moeder van alle problemen” zijn. Toch betekent dat niet dat de wereld kan wegkijken bij andere humanitaire crises, vindt hij. “Ik heb de afgelopen maanden geen enkele regeringsleider over Tigray gehoord, vooral niet in de ontwikkelde wereld. Waarom? Ik denk dat we het weten.”

De regering en de regionale leiders spraken eind maart af dat konvooien met eerste levensbehoeften toegang moeten krijgen tot de Tigray-regio. Die ‘humanitaire vrede’ zou een eerste stap zijn naar een einde van het in november 2020 uitgebroken conflict. De gevechten in het gebied zijn weliswaar minder hevig geworden, maar de levering van hulpgoederen blijft ondermaats. Deels komt dat doordat de Ethiopische regering de wegen richting het noorden van het land nog steeds zou blokkeren. De federale overheid ontkent dat.

‘Vrede is enige oplossing’

Woensdag beoordeelden de Tigray-leiders een vredesvoorstel van de Ethiopische regering als een ‘uitsteltactiek’. Ghebreyesus, tevens voormalig minister van Gezondheid en Buitenlandse Zaken van het land, doet een dringende oproep om met een serieus alternatief over de brug te komen. “Aan deze onvoorstelbare wreedheid moet een einde komen. De enige oplossing is vrede.”

Ghebreyesus kreeg woensdag bijval van de WHO-directeur voor gezondheidscrises Michael Ryan. De ontwikkelde wereld kijkt niet alleen weg van de Tigray-crisis, zo zei Ryan. Rijkere landen tonen ook weinig interesse in de enorme droogte en voedseltekorten in de hele regio. “Niemand lijkt een moer te geven om wat er in de Hoorn van Afrika gebeurt.”