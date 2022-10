► Volg hier live het debat over de federale begroting: ‘Het drama van Vivaldi perfect samengevat’

Peter De Roover maakte brandhout van het begrotingswerk van Vivaldi. De N-VA-fractieleider merkte op dat de premier vermoeid oogde toen hij de beleidsverklaring in de Kamer voorlas. “Alle begrip voor, maar uw tekst ademde een sfeer uit van uitgeblustheid, een gebrek aan ambitie. U legde zich neer bij wat iedereen vaststelt: het vat is af.”

Hij parafraseerde Groen-vicepremier Petra De Sutter om aan te tonen dat het te hoog gegrepen is voor deze regering om daadwerkelijk te hervormen. “Het drama van Vivaldi perfect samengevat. Het mechanisme in uw regering is niet het voeren van beleid, maar het verhinderen van beleid.”

‘Wat een droom!’

Met N-VA aan het roer zouden er structurele hervormingen worden doorgevoerd, luidde het. Daarbij trok hij de vergelijking met de Vlaamse regering, die een begrotingsoefening afsloot met een perspectief op een evenwicht binnen enkele jaren. Bovendien ging het tekort in de vorige regering van 3 procent naar 0,7 procent. “Wat een droom!”, luidde het.

Wat volgde, was een steekspel tussen meerderheid en oppositie, met één constante: de vraag van de meerderheid aan De Roover wat zijn partij zou doen. Zowel de btw van 6 procent op gas en elektriciteit als het basispakket energie en het uitstel van de patronale bijdragen passeerden de revue.

‘Uw partij is bedreiging voor koopkracht’

“Wij zullen nooit besparen op de kap van de mensen. Uw partij is een bedreiging voor de koopkracht van de mensen”, wierp Melissa Depraetere (Vooruit) haar collega voor de voeten. Wouter De Vriendt (Groen) verwees dan weer naar de tax shift van de vorige regering, die volgens het Monitoringcomité tot een gat van 9 miljard euro in 2027 zou leiden. “Dat is uw verantwoordelijkheid”, aldus De Vriendt.

“Vertel dat tegen de mensen die de schulden moeten dragen. Niet overmorgen, maar morgen al”, riposteerde De Roover. “U tast in een buidel waar de bodem uit is. Jullie wekken de indruk dat de regering geld geeft, maar de regering heeft geen cent. U bent het geld van morgen aan het opsouperen.”

Lachaert: ‘Compleet onrealistisch’

Egbert Lachaert (Open Vld) kaatste de bal terug. “We zitten in de zwaarste energiecrisis sinds de Tweede Wereldoorlog en toch besparen we 4 miljard euro. Hadden we 10 miljard moeten besparen? 15 miljard? Dat is compleet onrealistisch”, aldus Lachaert.

Het belooft nog een lange vergadering te worden. Elke fractieleider heeft 40 minuten spreektijd, maar kan worden onderbroken door andere Kamerleden. De Roover vatte zijn discours aan omstreeks 10 uur, maar was door de vele tussenkomsten omstreeks de middag nog niet klaar. Vanaf morgen om 15 uur kan de stemming over de beleidsverklaring plaatsvinden.