Volg hier de persconferentie over de kernuitstap

De federale regeringstop boog zich voorbije nacht over het gevoelige dossier van de kernuitstap. De groene partijen wilden absoluut doorzetten met de sluiting van de kerncentrales, zoals voorzien tegen eind 2025. De andere coalitiepartijen gingen akkoord. Op MR na. De Franstalige liberalen wilden de twee jongste kerncentrales liever tien jaar langer openhouden.

Volgens netbeheerder Elia moest er snel een beslissing vallen in het dossier. Ook binnen de regering wilden de meeste partijen het dossier na maandenlange discussies afronden voor kerst.

Rond 7 uur ‘s vanochtend kwam dan toch het ‘verlossende’ nieuws dat de Vivaldisten het eens waren. “Plan A (de sluiting) wordt versterkt met een sluitend proces om het te kunnen uitvoeren, gegeven de onzekerheid die er is gerezen rond Vilvoorde”, zegt een regeringsbron.

Voor de uitvoering van de kernuitstap zijn nog een aantal technische ingrepen nodig om ervoor te zorgen dat de stroombevoorrading verzekerd is. De toekomstige gascentrale in Vilvoorde heeft voorlopig geen vergunning beet. Als dit tegen 18 maart nog niet in orde is, zullen de subsidies waar het project momenteel aanspraak op maakt, herverdeeld worden. In Wallonië hebben twee gasprojecten - in Manage en in Seraing - wel al een uitvoerbare vergunning te pakken.

Er is een akkoord. De stilstand eindigt.



Plan A wordt versterkt en wettelijk verankerd.



Met de energieswitch richting 100% hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit is er eindelijk zekerheid. — Tinne Van der Straeten (@TinneVdS) 23 december 2021

Kleinere kerncentrales

Tegelijk zal de regering investeren in onderzoek naar kernenergie van de toekomst van kernenergie: de nieuwe kleinere, modulaire kerncentrales (SMR’s). Het zou gaan om 100 miljoen euro. Dit was een eis van de liberale partijen - ook voor Open Vld, de partij van premier Alexander De Croo - om de kernuitstap door te voeren. Het onderzoek past in een nieuwe wet die ons land klimaatneutraal wil zien tegen 2050. Dit komt overeen met het klimaatakkoord van Parijs.

Een hoge regeringsbron zegt: “Het was een heel moeilijke en pittige discussie, maar het is wel altijd inhoudelijk gebleven. We waren het eens dat er een beslissing moest zijn en daarom hebben we heel lang gesproken. Tot er een akkoord was. Rond 6 uur hadden we dan toch een deal.”

Op Twitter blijft MR-voorzitter Bouchez intussen wel van zich afbijten. Hij wijst erop dat er nog altijd geen definitieve beslissing is. Die valt pas in midden maart, wanneer duidelijk moet zijn of de gascentrale in Vilvoorde een vergunning heeft. Als dat niet het geval is, komt er een herverdeling van de subsidies voor nieuwe energiecentrales. En als die herverdeling mislukt, dan liggen alle scenario’s terug op tafel. Ook uitstel van de kernuitstap. De nucleaire waakhond FANC en de FOD Economie zullen daarom rapporten voorbereiden waarin deze piste bekeken wordt.

De kans dat het zo ver komt, lijkt weliswaar klein. Ook al omdat uitbater Engie Electrabel al meermaals heeft gezegd dat het te laat is voor uitstel. De groene coalitiepartijen aanzien het verzet van MR-voorzitter Bouchez dan ook als “een laatste stuiptrekking” tegen de kernuitstap.