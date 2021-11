Vogelgriep verspreidt zich nu snel in Europa en Azië: honderdduizenden dieren geruimd

De vogelgriep, ook wel aviaire influenza genoemd, verspreidde zich de afgelopen dagen snel in Europa en Azië. Niet alleen pluimveehouders zijn op hun hoede voor uitbraken, ook epidemiologen. De vogelgriep is namelijk ook besmettelijk voor de mens. Zo telde China dit jaar al 21 gevallen van mensen die besmet zijn met de H5N6-variant.

Onlangs werd Zuid-Korea geteisterd door een uitbraak in een bedrijf met ongeveer 770.000 vogels in Chungcheongbuk-do, stelt de OIE. Alle dieren werden afgemaakt. Ook Japan bevestigde vorige week dat een pluimveebedrijf in het noordoosten van het land kampt met een uitbraak met de H5N8-variant van de vogelgriep.

Europa

In ons land moeten zowel professionele pluimveehouders als hobbyhouders sinds maandag hun pluimvee ophokken of afschermen, zodat de dieren niet in contact komen met wilde vogels. Dat werd beslist nadat er vorige week vogelgriep was vastgesteld bij een wilde gans in Schilde, in de provincie Antwerpen.

Die wilde gans raakte besmet met de zeer besmettelijke ‘hoogpathogene’ H5N1-variant van de vogelgriep. “Dit wijst erop dat er opnieuw veel vogelgriepvirus bij wilde vogels circuleert”, zei het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Het is nog niet duidelijk hoelang de maatregelen in België zullen gelden.

Noorwegen worstelt sinds enkele dagen met diezelfde variant. Volgens de OIE zijn er in het Scandinavische land, meer bepaald in de regio Rogaland, 221 vogels overleden bij een uitbraak. Zowat 7.000 andere vogels moesten worden geslacht. Nederland heeft de afgelopen weken al 358.000 dieren laten vergassen. Ook daar leidde een uitbraak tot een landelijke ophokplicht, voor de tweede keer dit jaar.

Eerder deze maand werd in heel Groot-Brittannië een preventiezone afgekondigd, waardoor alle pluimveehouders wettelijk verplicht zijn strikte veiligheidsmaatregelen te nemen. Die beslissing kwam er nadat vogels geruimd moesten worden bij een uitbraak in Schotland.

Vogeltrek

De vogelgriep verspreidt zich rond deze tijd door de vogeltrek. Bij besmette vogels leidt het tot ernstige ziekte of de dood. In heel zeldzame gevallen kunnen ook mensen besmet raken.

Buitenkippen (voornamelijk biologisch en scharrelkippen) hebben een grotere kans besmet te raken, maar het is niet gezegd dat een ophokplicht verspreiding volledig tegengaat. Geregeld komt via bijvoorbeeld een laars van een medewerker toch ontlasting van besmette wilde dieren een stal binnen.