Voetbalstadion in Tunis of Brussels theater, altijd volle zaal voor Nass El Ghiwane

Je zou het niet vermoeden maar als je aan de rand van de Matongé-wijk een winkelcentrum binnengaat, vind je twee glazen deuren die toegang geven tot de foyer van het Molièretheater.

Die lijkt opvallend veel op het gemiddelde stamcafé in België, maar wanneer je de trap neemt, kom je in een indrukwekkende theaterzaal met een tribune van bijna vierhonderd roodbeklede stoelen, inclusief twee balustrades en een groot podium. De Marokkaanse band Nass El Ghiwane speelt afgelopen donderdag. Het concert is helemaal uitverkocht, alle stoelen zijn bezet en er wordt luid meegezongen én gedanst.

Het bekendste liedje van de band is ‘Siniya’ wat letterlijk ‘dienblad’ betekent en verwijst naar het Marokkaanse gebruik van de muntthee die op een dienblad geserveerd wordt. In de eerste plaats is het een lied over migratie. “Zij die me niet zien, bid voor me (...) Ik ben vertrokken al wilde mijn familie me niet laten gaan” klinkt uit de muziekboxen en de hele zaal zingt mee als een loyaal voetbalpubliek. Een van deze mensen is Cheyma El Mehraj, beleidsmedewerker bij de Vrije Universiteit Brussel: “Ik werd gekatapulteerd naar mijn kindertijd, tijdens onze roadtrips naar Marokko speelden mijn ouders deze muziek af in de auto. We zongen toen mee zonder het te begrijpen. Vandaag was voor mij zo waardevol omdat ik nu wel begrijp dat het niet over een dienblad gaat maar over de gastvrijheid binnen onze gemeenschap.”

De band werd gesticht in de jaren zeventig en heeft zowel in Marokko als ver daarbuiten een blijvende indruk nagelaten. De Amerikaanse regisseur Scorsese riep de band uit tot ‘The Rolling Stones van Noord-Afrika’. Cheyma vindt de vergelijking onnodig: “We kunnen trots zijn op onze Nass El Ghiwane zonder ze te hoeven vergelijken met een westerse waarde. Ik blijf met een bevreemdend gevoel achter. Ik heb mijn tante in Marokko gevideobeld om te laten zien dat wij ook Nass El Ghiwane kennen en dat ze bij ons in België zijn”, aldus Cheyma.

Ik ontmoet Peter van Rompaey van Muziekpublique, de vzw die het Molièretheater gebruikt als concertzaal om traditionele muziek uit de wereld én België een plek te geven. “We hadden makkelijk twee concerten van Nass El Ghiwane kunnen uitverkopen, dus we hebben veel mensen moeten teleurstellen.” Muziekpublique heeft ook een muziekschool voor traditionele muziek waar ze bijzondere cursussen aanbieden zoals een introductie tot de flamencodans. “Wij hebben in totaal 650 leden die elke week les volgen en wij zijn qua aanbod de meest diverse muziekschool van Europa binnen de traditionele muziek.”

De bandleden vonden elkaar net na de Marokkaanse onafhankelijkheid (jaren zestig) in een van de volkswijken van Casablanca waar hun families naartoe waren getrokken om werk te zoeken. Zij zongen over de gewone man, vooral over het lijden van de gewone man, zowel politiek als financieel. Hun teksten zijn geïnspireerd op spirituele, soefistische poëzie maar ook politieke thema’s schuwden zij absoluut niet. In het Marokko van de jaren zeventig sprak men door de strenge politieke controle pas na zeven keer met de tong te draaien, zo luidt het spreekwoord. De censuur was moordend. Nass El Ghiwane kende echter zo’n grote populariteit dat ze door de voormalige koning Hassan de Tweede werden uitgenodigd aan het paleis, niet om op de vinger getikt te worden, maar om een privéconcert te geven.

De stijl van Nass El Ghiwane is moeilijk vast te pinnen. Ze mengen voornamelijk verschillende soorten volksmuziek die hun oorsprong vinden in Noord-Afrika. Hun muziekteksten zijn meerlagig. Het is de eerste Marokkaanse band die een banjo gebruikt. Er is maar één man overgebleven van de oorspronkelijke band: Allal Yaala. Hij staat niet in het postkoloniale theater van Casablanca, maar zit op een stoel in het hartje van Brussel. Yaala is 84 jaar oud, geeft het ritme aan met zijn hand, zwaait soms bescheiden als een fan hysterisch zijn naam roept uit het publiek. Aan het einde van het concert, dat meteen ook het einde vormt van hun tour in België, krijgt the last man standing, Allal Yaala, een nieuwe banjo overhandigd als eerbetoon. Net voor het doek valt, grapt hij: “Bedankt om te komen omdat jullie wisten dat wij hier zouden zijn, want wij zijn ook gekomen omdat wij wisten dat jullie hier zouden zijn.”

Wat een luxe moet dat zijn, om te weten dat je altijd voor een volle zaal zingt, of je nu in een voetbalstadion in Tunis staat of in een Brussels theater.