Voetbalseizoen gaat met minder jeugdteams van start

Eind september is voor de meeste federaties het moment waarop de definitieve ledenaantallen voor het nieuwe sportjaar vorm krijgen. De cijfers van Voetbal Vlaanderen hebben door de pandemie alvast een deuk gekregen. Het aantal nieuwe inschrijvingen is ook met 35 procent gedaald, al blijven de bestaande ledenaantallen vrij stabiel.

Aan de start van het seizoen 2021-2022 zijn 9 procent minder jeugdteams ingeschreven in vergelijking met twee jaar geleden. Vooral bij de U8, U9 en U10 is de schade het grootst. “Toch merken we dat er elke dag nog bijkomende jeugdteams inschrijven en we verwachten dat de situatie zal stabiliseren richting seizoen 2022-2023”, blijft woordvoerder Nand De Klerck hoopvol. Ook omdat er een positieve noot in de cijfers is: de meisjesteams doen het de voorbije maanden erg goed. Sinds april ligt het aantal aansluitingen een pak boven wat er gemiddeld wordt opgetekend.

“We willen alle clubs bedanken die de poorten voor meisjes wagenwijd opengooien”, zegt Niki De Cock, coördinator meisjesvoetbal. Clubs die goed werken rond meisjesvoetbal kunnen een financieel duwtje krijgen via de kern- en projectsubsidies.

Het is duidelijk dat het sportlandschap het afgelopen anderhalf jaar flink hertekend is, zo blijkt uit een verdere rondvraag. Cycling Vlaanderen en Tennis Vlaanderen (ook bevoegd voor padel) maken bijvoorbeeld gewag van sterke stijgingen van de ledenaantallen. Die sporten werden niet in de ban geslagen. De Gymnastiekfederatie, een binnensport, vermoedt dan weer dat de ledenaantallen nog niet helemaal hersteld zullen zijn, ondanks de olympische successen van Nina Derwael.