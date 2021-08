Voetballer Thomas Meunier test positief op corona

Vorige week was Thomas Meunier nog op stage met Borussia Dortmund, de ploeg waar hij sinds vorig seizoen speelt en waar ook Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard actief zijn. Voor de afreis naar het trainingskamp in het Zwitserse Bad Ragaz heeft de Rode Duivel tweemaal negatief getest, net als na zijn terugkeer in Duitsland.

Maar net voor een trainingsweek in Duitsland testte Meunier toch positief, dat deelt zijn club mee in een persbericht. De Rode Duivel verblijft sinds de positieve test in isolement. Zijn club wenst hem veel beterschap en ‘een zo mild mogelijk verloop’ van de ziekte toe.

Borussia Dortmund treed deze zaterdag aan in de eerste ronde van de Beker van Duitsland (DFB-Pokal red.) tegen Wehen Wiesbaden, een derdeklasser uit de deelstaat Hessen. Op 17 augustus komt landskampioen Bayern München over de vloer in de Duitse Supercup.