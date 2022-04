Voerde Rusland een chemische aanval uit op Marioepol? Dit is wat we weten

Wat is er gebeurd?

• Het Oekraïense Azovbataljon meldt dat Russen in de belegerde havenstad Marioepol een giftige stof hebben ingezet tegen burgers en Oekraïense militairen

• De ‘giftige substantie van onbekende oorsprong’, die met een drone zou zijn verspreid, zou ademhalingsproblemen hebben veroorzaakt

• Het bericht werd via het Telegramkanaal van Azov verspreid, maar is nog niet onafhankelijk geverifieerd

• Drie personen kregen last van ademhalingsproblemen en bewegingsstoornissen

• Edoeard Basoerin, de militaire woordvoerder van de pro-Russische separatisten in Donetsk, ontkent de beschuldigingen over de chemische aanval. Bij het Kremlin zelf blijft het voorlopig stil

Wat is het Azovbataljon?

Het Azovregiment is een neonazistische militie die in 2014 in de Oekraïense nationale garde is opgenomen. De ultranationalisten zijn sterk aanwezig in Marioepol en zouden er zelfs al voor gezorgd hebben dat etnisch Russische inwoners naar Rusland of de rebellenrepublieken Donetsk en Loehansk zijn gevlucht omdat ze zich niet meer veilig voelden in de havenstad.

Moskou beschuldigde het Azovbataljon tijdens de oorlog al meermaals van aanvallen op de eigen burgers. Zo zouden de bombardementen op een theater en een kinderziekenhuis in Marioepol zelf ‘in scène’ gezet zijn door de militie, om Rusland in een slecht daglicht te plaatsen. Hier zijn vooralsnog geen bewijzen voor.

Wordt de claim over de chemische aanval onderzocht?

Het Verenigd Koninkrijk probeert te verifiëren of de informatie over het gebruik van chemische wapens door de Russen klopt. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss werkt het VK daarvoor “samen met partners”.

Ze wees erop dat het gebruik van chemische wapens een “brute escalatie” zou betekenen in dit conflict. “We zullen Poetin en zijn regime ter verantwoording roepen”, klinkt het. Maar tot nu toe blijft onafhankelijke verificatie dus uit.

Wat zegt president Zelensky?

In zijn dagelijkse toespraak zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dat Russische troepen chemische wapens zouden kunnen inzetten, maar hij zei niet dat er al daadwerkelijk chemische wapens in Oekraïne zijn gebruikt. Hij herhaalde wel dat zijn land niet over genoeg wapens beschikt om de slag om Marioepol te kunnen winnen.

Oekraïne vreest wel al sinds het begin van de oorlog dat de Russen chemische wapens zouden gaan inzetten. De Verenigde Staten waarschuwden vorige maand expliciet voor de mogelijkheid dat Rusland dit soort wapens in de hand zou nemen.